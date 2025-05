Hokejsko tradicijo družine Goličič nadaljuje 18-letni branilec Jan, ki so se mu lansko poletje uresničile otroške sanje, saj je bil kot sedmi Slovenec izbran na naboru lige NHL. "To je bil moj cilj od malih nog, o tem sanjaš kot otrok. A zavedam se, da s tem še nisem veliko naredil, da se zdaj delo šele zares začenja," je realen najstnik, ki ga je pred dnevi razveselila še ena novica. Prejel je reprezentančno vozovnico za pot na svoje prvo člansko svetovno prvenstvo . Kako se znajde v zibelki hokeja in med risi, kaj babičinega čez lužo najbolj pogreša, kako pomembno vlogo na hokejski poti je odigrala celovška izkušnja in še kaj, pa v nadaljevanju.

Slovenska hokejska reprezentanca bo po letu 2023 znova zaigrala na svetovnem prvenstvu skupine A, na katerem se bo od sobote "družila" s Kanado, Slovaško, Latvijo, Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo.

Slovenci bodo v Stockholmu zaradi konca reprezentančnih karier in odpovedi nekaterih standardnih članov nastopili močno pomlajeni. Sedmerica je sploh prvič del članskega svetovnega prvenstva, več kot ducat varovancev Eda Terglava pa bo prvič okusilo utrip reprezentančne elite.

Mlade dobro pozna, starejši so jih lepo sprejeli

Med debitanti na prvenstvih je tudi 18-letni Jan Goličič, ki na Švedskem zastopa branilsko vrsto. Zaradi konkretne pomladitve med risi ni vstopil v povsem neznano okolje.

Najstnik nadaljuje družinsko hokejsko tradicijo očeta Jurija in strica Boštjana. Foto: Hokejska zveza Slovenije "Kar nekaj nas je mladih, ki jih poznam že od malih nog. Smo zelo dobri prijatelji, vemo, kako kdo igra, znamo se dobro najti na ledu. Nam je pa jasno, da bo to prvenstvo zagotovo za vse nas skupaj nekaj povsem drugega od prvenstev mlajših selekcij, velik izziv. Gre za drug, višji nivo igre. Kljub temu upam, da se mi bo uspelo dokazati," nam je pred odhodom na sever Evrope dejal Gorenjec, ki se med člani počuti lepo sprejetega: "Starejši igralci so nas zelo dobro sprejeli, vzdušje v ekipi je dobro, zdi se mi, da smo res odlična skupina."

Hokejska družina in dobrodošli nasveti

Visokorasli branilec prihaja iz hokejske družine, je sin nekdanjega reprezentanta Jurija Goličiča in nečak dvakratnega olimpijca Boštjana Goličiča.

"Oba mi zelo pomagata, saj sta imela oba v mladih letih podobno pot, tako da vesta, kaj pričakovati. Njune nasvete z veseljem sprejmem, lažje prestanem določene stvari," se ne brani hokejskih nasvetov izkušenega dvojca, ki so mu pomagali na dozdajšnji poti.

Koroška mu je dala ogromno

Ta ga je že pri 15 odpeljala v tujino, ko se je najprej dve leti kalil v Celovcu. "Izkušnja iz Celovca je bila zame zelo pomembna. Tam sem tudi spoznal svojega agenta, ki mi je zelo pomagal, da sem prišel na zahtevano raven, ki mi je nato omogočila selitev v Kanado. Zelo cenim, koliko so tam naredili zame. Pa tudi tujina ti že sama veliko da, veliko se naučiš o svetu, življenju na splošno," je hvaležen za koroško izkušnjo, po kateri se je leta 2023 odpravil v Kanado.

Konkurenca ga žene naprej, da se še bolj trudi Zadnji dve sezoni igra v kanadski mladinski ligi. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Zadnji dve sezoni igra v kanadski mladinski ligi QMJHL za Gatineau Olympiques.

"Tam je odlično. Zelo veliko sem se naučil, liga omogoča napredek, saj je raven visoka, igram z in proti najboljšim igralcem svojih let. Konkurence je veliko, kar se mi zdi dobro, saj menim, da me to še bolj potiska naprej, še bolj se trudim," razmišlja Goličič, ki je bil v zadnji sezoni prvi asistent svojega moštva (na 58 tekmah je soigralce zaposlil z 31 asistencami).

"S svojo vlogo v klubu sem zelo zadovoljen. Imam kar pomembno vlogo in to, da se drugi lahko zanesejo name oziroma da sem med vodji na igrišču, mi ustreza," pravi skoraj dva metra visoki obrambni igralec in dodaja: "Za prihodnjo sezono se vračam nazaj v to ligo, potem pa bomo videli, kam me bo pot peljala."

Tampin klic uresničil otroške sanje, a ... Lani je bil kot sedmi Slovenec izbran na naboru lige NHL, a se zaveda, da je izbor le eden od kamenčkov, ki se morajo prav sestaviti, da res zaigraš v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Goličič ne skriva želje, da bi nekoč zaigral na največjem hokejskem klubskem odru, v ligi NHL.

Lansko poletje je postal sedmi Slovenec, izbran na naboru najmočnejše hokejske lige na svetu. Kot 118. po vrsti so ga izbrali pri Tampa Bay Lightning.

"To je bil en odličen dan. Od malih nog je bil to moj cilj, o tem sanjaš kot otrok, tako da je bil to zame velik dosežek. Odličen občutek, ko se je to uresničilo. A zavedam se, da s tem še nisem veliko naredil, da se zdaj delo šele zares začenja. Tampa spremlja moje tekme in je v stiku s trenerji. Naredil bom vse, da pridem do tja," pravi mladi up, ki v Kanadi prek spleta opravlja šolo v smeri ekonomije in poslovanja.

Our first pick is in!



With the 118th overall pick in the #NHLDraft, we’ve selected Jan Golicic ⚡️



📝: https://t.co/Tc4NEBNrJW pic.twitter.com/eOnweKTFzD — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 29, 2024

Babičina čežana v Kanadi manjka

In kaj daleč stran od doma najbolj pogreša? "Hrano, domače jedi," izstreli kot iz topa in doda, da je na vrhu liste jedi, ki mu v Kanadi najbolj manjkajo: "Čežana od moje babi."

Slovenska reprezentanca se danes iz Uppsale, kjer je bila od ponedeljka, seli na prizorišče svetovnega prvenstva v Stockholm. Uvodna tekma jo čaka v soboto ob 12.20, ko ji bo nasproti stala Kanada.

Takole so Goličiču vpoklic na svetovno prvenstvo čestitali v klubu:

Jan Golicic will be lining up for Slovenia at the World Hockey Championship. Our defenseman will start the tournament against Canada and some Sidney Crosby this Saturday. Congrats Goli!#goOLgo♠️ pic.twitter.com/jzjNr3LzT7 — Olympiques de Gatineau (@OlympiquesGAT) May 7, 2025

Slovenska reprezentanca za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/ZDA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/ČEŠ) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/KHL), Žan JEZOVŠEK (Lindau/NEM), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/ZDA), Rok MACUH (Olomouc/ČEŠ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/ZDA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/MAD).

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

