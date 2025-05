Švedski Stockholm in danski Herning bosta med 9. in 25. majem prizorišči svetovnega hokejskega prvenstva. Po letu premora bodo v skupini A igrali tudi pomlajeni Slovenci. Na Švedskem se bodo merili s Kanado, Slovaško, Latvijo, Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo. Po koncu skupinskega dela najboljše štiri reprezentance iz obeh skupin napredujejo v četrtfinale. Ta bo 22. maja na obeh prizoriščih. Polfinale, tekmo za tretje mesto in finale bo gostil Stockholm. Prvak bo znan 25. maja. Naslov branijo Čehi, ki so lani pokal dvignili na domačih tleh. Slovenci so v samostojni državi med elito nastopili desetkrat, dvakrat so obstali, zadnjič leta 2005.