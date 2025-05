"Na začetku priprav smo se veliko pogovarjali o tem, da ekipa lahko naredi velike stvari. Osredotočeni smo bili na to, da delamo en za drugega in prav ta ekipni duh je na koncu naredil razliko," je po zmagi slovenske hokejske reprezentance nad Francijo, po kateri so risi prvič po 20 letih obstali med elito, dejal selektor Edo Terglav, dolgoletni branilec reprezentance Blaž Gregorc pa dodal: "Veliko jih ni verjelo, a mi smo. Neverjetno. Zelo smo veseli."

Edo Terglav po obstanku med elito (video: HZS):

Vse od leta 2005 je slovenska hokejska reprezentanca čakala na obstanek med hokejsko elito svetovnega prvenstva, naposled je to uspelo močno pomlajeni zasedbi, ki je ob menjavi generacije poskrbela za velik uspeh. Slovenci so morali za obstanek na zadnji tekmi prvenstva premagati stalne člane skupine A Francoze. Po koncu 60 minut je semafor v Avicii Areni v Stockholmu kazal 1:3 za Slovence in veliko slavje se je lahko začelo.

"Na začetku priprav smo se veliko pogovarjali o tem, da ekipa lahko naredi velike stvari. Osredotočeni smo bili na to, da delamo en za drugega in prav ta ekipni duh je na koncu naredil razliko. Nismo imeli veliko izkušenj, v ekipi je bilo veliko novih fantov, ki pa si prinesli pozitivno energijo in veliko želje. Menim, da je to, kako so se fantje gibali in bili požrtvovalni, na zadnjih dveh tekmah naredilo največjo razliko. Da smo to dosegli, je bila zame velika zmaga," je po zmagi nad Francijo, kjer si je ustvaril družino in živi že več kot 20 let, za Hokejsko zvezo Slovenije dejal selektor Edo Terglav.

Foto: www.alesfevzer.com

Gregorc: Veliko jih ni verjelo, a mi smo

Eden ob bolj izkušenih reprezentantov, ki so se odločili pomagati na Švedskem, je bil branilec Blaž Gregorc. "Veliko jih ni verjelo, a mi smo. V tej reprezentanci sem že kar nekaj časa, naredili smo že veliko stvari, dvakrat bili na olimpijskih igrah, a tokrat nam je prvič uspelo obstali v eliti. Neverjetno, zelo smo veseli," pa je po svojem prvem obstanku med elito za nacionalno televizijo dejal 35-letni steber obrambe.

"Veliko jih ni verjelo, a mi smo," pravi Blaž Gregorc. Foto: Guliverimage

"Bilo je pa zelo težko. Začeli smo res dobro, imeli smo priložnosti, lahko bi dosegli še kakšen zadetek, nato pa so oni pritisnili, mi smo tudi trpeli v obrambi, a prav veliko priložnosti jim nismo dali. Ostalo pa je pobranil Horak (naturalizirani vratar Lukaš Horak, op. a.), ki je branil res neverjetno. Vsa čast njemu," se je Gregorc sprehodil skozi tekmo in dotaknil ključnega elementa za obstanek.

Lukaš Horak je bil eden od junakov svetovnega prvenstva. Foto: Guliverimage

"Pokazali smo srce, karakter, igrali smo za risa, za Slovenijo"

"Morda smo imeli prejšnja leta res tudi na papirju veliko boljšo ekipo, igrali v boljših klubih, a nam ni uspelo. Pokazali smo srce, karakter, igrali smo za risa, za Slovenijo. Morda je bilo pomembno to, da se nismo bali, a smo verjeli ves čas. Tudi ko smo igrali proti boljšim reprezentancam, ki so nas morda na trenutke malo vrtele, poniževale, smo verjeli. Vedeli smo, da bo zadnja tekma odločala. Vedeli smo, zakaj smo tukaj, da je ta tekma najbolj pomembna. Vmes smo bili tudi brez trenerja, a se je na srečo vrnil, a kdorkoli bi danes stal za nami, menim, da bi to tekmo pripeljali do konca, kot smo jo. Pohvala vsem fantom, sploh mladim, ki so se borili. Res so pokazali, da če bodo dobro delali, da jih čaka zelo svetla prihodnosti, pa Horaku, da so mu uredili potni list in je zdaj Slovenec. Super, vse se je poklopilo," je dodal Gregorc.

Slovenci bodo prihodnje leto svetovno prvenstvo elite igrali v Švici.