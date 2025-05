Na svetovnem hokejskem prvenstvu so v boju za odličja ostale le še štiri reprezentance. Danes se bodo v Stockholmu pomerile v boju za finale. Ob 14.20 bodo gostitelji Švedi palice prekrižali z Američani, ob 18.20 sledi dvoboj največjega presenečenja prvenstva Dancev in naslednjih gostiteljev SP Švicarjev.

Svetovno prvenstvo se počasi bliža h koncu, na sporedu so le še štiri tekme, ki bodo odločale o naslovu novega svetovnega prvaka. Ta bo na prestolu zamenjal Čehe, ki so v četrtfinalu izgubili proti gostiteljem Švedom in se poslovili od tekmovanja.

Američani so v četrtfinalu izločili Fince. Foto: Guliverimage Če sta predtekmovanje in četrtfinale potekala tako v Stockholmu in Herningu, bo zaključni del v celoti gostila Švedska.

Ta se bo v prvem polfinalu ob 14.20 pomerila z Američani, ki so bili v četrtfinalu boljši od Fincev. Obe reprezentanci sta predtekmovanje končali s šestimi zmagami na drugem mestu svoje skupine, obe sta izgubili le proti zmagovalcu skupine, Kanadi oziroma Švici.

Švedi so bili do zdaj svetovni prvaki 11-krat, zadnjič leta 2018, Američani pa dvakrat, zadnjič leta 1980.

Lahko Dancem uspe še proti eni favorizirani reprezentanci?

Drugi polfinalni obračun bo ob 18.20, ko se bosta pomerili sogostiteljica Danska in Švica. Skandinavci so najprej na zadnji tekmi predtekmovanja po kazenskih strelih premagali Nemce in si priigrali zadnjo četrtfinalno vstopnico, nato pa so pripravili prvovrstno presenečenje in v četrtfinalu izločili favorizirano Kanado. Švicarji so skupinski del končali s šestimi zmagami, izgubili so le uvodno tekmo s Čehi. Švicarji in Danci so se na tem SP že srečali, v predtekmovanju so s 5:2 zmagali Švicarji. Foto: Reuters

Če bodo Danci sploh prvič igrali v polfinalu in lovili prvo odličje na SP, pa so Švicarji že štirikrat igrali v finalu in vselej izgubili, zadnjič lani proti Čehom.

Švicarji in Danci so se na tem prvenstvu že srečali v predtekmovanju, s 5:2 so zmagali Švicarji.

Vprašanje je, koliko moči je po čustveni zmagi ostalo Dancem.

Finale in tekma za bron bosta v nedeljo.

SP v hokeju, polfinale:

Sobota, 24. maj:

Preberite še: