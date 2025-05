Čeprav so bile možnosti za zmago Danske nad močno favorizirano Kanado v četrtek majhne, ​​so Danci na stavnicah množično zaupali v svoje hokejske junake in bodo za to dobro poplačani. Strokovnjak za športne stave pri danski loteriji Jesper Gullquist pravi, da je četrtkova tekma ena najbolj divjih v zgodovini danskega športa, tudi kar zadeva stave. Ob tem je, stavniško gledano, povlekel vzporednice s potencialno zmago Ferskih otokov proti Argentini na nogometnem svetovnem prvenstvu. Selektor Dancev Mikael Gath po ogromnem presenečenju kar ni našel besed, strelec zmagovitega gola Nick Olesen pa je priznal, da si o tako veliki zmagi ni upal niti sanjati.

Senzacionalna zmaga danske hokejske reprezentance v četrtfinalu hokejskega svetovnega prvenstva je danes med ljubitelji hokeja osrednja tekma pogovorov. Danci so v četrtek pred domačimi gledalci v Herningu po divjih zadnjih minutah priredili preobrat in na kolena spravili do zob z igralci NHL oboroženo 28-kratno svetovno prvakinjo Kanado.

Z zmago z 2:1 so se prvič v zgodovini uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva in poskrbeli za pravi šok, po katerem se favorizirani Sidney Crosby in druščina predčasno poslavljajo.

Danci so po zmagi Davida proti Goljatu upravičeno ponosni in polni hvale na račun svojih hokejistov, ki se bodo zdaj preselili v Stockholm, kjer jih čakata še dve tekmi za odličja.

Devet od desetih Dancev je na stavah verjelo

Čeprav je le redkokdo zares verjel v dansko zmago, pa so Skandinavci na stavnicah množično stavili na svojo izbrano vrsto. Devet od desetih ljudi je stavilo na dansko zmago in bodo za to tudi dobro poplačani.

"Danska zmaga nad Kanado je najbolj divja stvar, kar sem jih kdaj videl v svojem času stav, kar zadeva danski šport. Gre za skoraj najvišji znesek, ki so ga Danci kadarkoli lahko 'osvojili' na eni sami tekmi," je za danski Ritzau dejal Jesper Gullquist, ki se ukvarja s kvotami pri danski loteriji.

Stavnice skozi nogometno prizmo: Kot bi Ferski otoki na SP premagali Argentino

V četrtek se je danska zmaga na stavnicah na koncu obrestovala več kot 20-kratno. V zadnji tretjini, ko je Danska izgubljala, pa so stavnice kazale na okoli 0,4 odstotka možnosti za zmago. Gullquist je vse skupaj v perspektivo postavil tudi skozi nogometno prizmo: "Za lažjo predstavo za tiste, ki ne gledajo hokeja na ledu, je to približno enakovredno zmagi Ferskih otokov nad Argentino na tekmi svetovnega prvenstva."

Če bi Danska zmagala v rednem delu polfinala, bi za denar, vložen danes dopoldan, prejeli 7,25-kratno vsoto. Foto: Guliverimage

Danci zdaj že pogledujejo proti sobotnemu polfinalu proti še eni favorizirani reprezentanci, Švici. Pri Danske Spil ocenjujejo, da imajo Skandinavci boljše možnosti kot v četrtek.

Če bi Danska zmagala v rednem delu polfinala, bi za denar, vložen danes dopoldan, prejeli 7,25-kratno vsoto. Kdor pa danes vloži na dansko zlato, pa bi vloženi denar obogatil za 22-krat.

Šved ponosen na izpolnjevanje načrta

Kar malo brez besed je po veliki zmagi ostal Šved Mikael Gath, ki s selektorske klopi vodi Dance.

"Ne vem, kaj sploh reči. Preprosto fantastično in neverjetno je. Odigrali smo odlično tekmo od prvega do zadnjega žvižga. Igralci so se ves čas držali načrta igre in uspelo nam je malo zafrustrirati Kanado. Neverjetno je. Neverjetno sem ponosen nanje," je bil v izjavi za TV2 Sport vesel 48-letnik, ki mu je kot prvemu selektorju Dance uspelo popeljati v polfinale.

Olesen si ni upal niti sanjati

Pod zmagovit danski zadetek se je manj kot minuto pred koncem srečanja podpisal Nick Olesen, ki priznava, da si niti ni upal sanjati o zmagi nad Kanado.

"Iskreno, gre za tako veliko stvar, da si o njej sploh nisem upal sanjati. Fantastično. Težko je po tekmi, ko toliko čustev preplavlja tvoje telo, povedati še kaj več. Pred tekmo verjetno ni bilo veliko ljudi, ki bi verjeli v nas, ampak mi smo verjeli v to, šli na led in dokazali, da lahko."

Danci se bodo v sobotnem polfinalu pomerili s Švico. Foto: Guliverimage

Najprej Švedi in Američani, nato Danci in Švicarji

Polfinala bosta v Stockholmu na sporedu v soboto.

Ob 14.20 se bosta pomerila gostiteljica Švedska in ZDA, ob 18.20 sledi še dvoboj Dancev in Švicarjev, ki bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo. Tam bodo sodelovali tudi Slovenci, ki se jim je po 20 letih uspelo zadržati med elito. Finale in tekma za bron bosta v nedeljo.