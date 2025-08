Urnik Alpske lige za uvod predvideva ponovitev lanskega finala

Na uradni spletni strani Alpske hokejske lige so objavili urnik tekem za redni del sezone, ki za uvod v tekmovanje 20. septembra predvideva dvoboj med zadnjima finalistoma Jesenicami in Zell am See.

V novi sezoni Alpske lige naj bi se pomerilo 13 ekip iz Italije (7), Avstrije (4), Slovenije (1) in Hrvaške (1). Že uvodni dan, 20. september, predvideva ponovitev lanskega finala med aktualnim prvakom EK Die Zeller Eisbären in Jesenicami, od koder so po sezoni prišle slabe vesti, v zadnjem času pa uradnih informacij od tam ni.

Predsednik Peter Bohinec je po umiku sponzorja, družbe SIJ Acroni, za časnik Ekipa izrazil skrb tudi pred črnim scenarijem o zaprtju društva: "To je strah vsakega predsednika. Zdaj težko komentiram konkretno. Moramo se sestati, pregledati stanje, narediti analizo in sploh videti, kaj bomo in česa ne bomo. Vse to pa gotovo ni dobro niti za slovenski hokej."

Povratnik pri Rittnu

Uvodni dan nove sezone bo povratnik v tekmovanju Asiago gostoval pri Rittner Buam SkyAlps, na sporedu je za začetek še južnotirolski derbi med Hockey Unterland Cavaliers in Wipptal Broncos Weihenstephan.

V rednem delu vsako moštvo odigra 36 tekem. Najboljša peterica se po rednem delu že uvrsti v četrtfinale, a potem igra še tekme za razvrstitev v Master Roundu. Moštva med šestim in 13. pa se po koncu rednega dela borijo za končnico.