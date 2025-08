Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so začeli uradne skupne priprave na novo sezono lige ICE, v katero vstopajo s prevetreno ekipo. V njej je precej novih tujih obrazov, med temi tudi novi glavni trener Ben Cooper. Kanadčan, ki je zadnje štiri sezone kot pomočnik trenerja v Salzburgu osvojil štiri naslove prvaka, si želi, da bo njegova ekipa igrala agresiven in fizičen hokej, želi ustvariti ekipo, proti kateri drugi ne bodo želeli igrati, ker bo tako močna, disciplinirana in vztrajna. Glavni cilj je (neposreden) preboj v končnico, kar Olimpiji v zadnjih dveh sezonah ni uspelo.

Direktor kluba Anže Ulčar o ekipi (video: STA):

Začenja se eno najmanj priljubljenih obdobij za večino hokejistov, skupne priprave na novo sezono. Ljubljanski hokejisti so v nedeljo opravili testiranja, danes pa so skupaj tudi zadrsali na tivolskem ledu.

Ekipa je od lanske precej prevetrena s tujci. Trenersko taktirko je po koncu zadnje sezone iz rok Andreja Tavžlja – ta je po seriji porazov decembra nasledil Anttija Karhulo – prevzel Ben Cooper. Kanadčanov pomočnik bo Tavželj, trener vratarjev ostaja Miro Seppänen.

Cooper: Čakal sem nove priložnosti, želel sem biti spet glavni trener

Cooper dobro pozna ligo, zadnje štiri sezone je kot pomočnik trenerja deloval pri serijskemu prvaku Red Bull Salzburgu in z njim osvojil štiri zaporedne naslove. "Prvi vtisi so izjemni. Fantje so zelo v redu, vsi se veselijo novih izzivov, so ambiciozni. Vsi igralci, Slovenci in tujci, želijo dati vse od sebe. Za zdaj je seveda vse pozitivno, a je še zgodaj za ocene," je dejal trener Cooper ob prvem srečanju s slovensko sedmo silo.

Ben Cooper stavi na agresivno in fizično igro. Foto: Aleš Fevžer Dodal je, da sta mu všeč tudi Slovenija in mesto, o obeh je slišal že veliko lepega pred prihodom, a seveda ni imel veliko časa za oglede. "Čakal sem nove priložnosti, želel sem biti spet glavni trener. Nisem hitel, malo sem povprašal naokoli in vsi so mi priporočili klub in mesto. Imamo potencial za zmage, zame pa je to potencial za napredovanje. Slovenski hokejisti so me vedno navduševali, veseli me, da bom lahko zdaj delal z njimi," je o selitvi v Ljubljano dejal 48-letnik. Kot pravi, si bo prizadeval za agresiven slog hokeja, rad bi ustvaril ekipo, proti kateri drugi ne bodo želeli igrati, ker bo tako močna, disciplinirana in vztrajna.

Sabolič: Trenutno je čas spoznavanja

Med branilci sta novinca Američan T. J. Brennan in Kanadčan Clayton Kirichenko, v obrambi zmajevega gnezda bi moral igrati tudi Shawn Lalonde, ki je ob koncu lanske sezone odigral nekaj tekem za Olimpijo, a ga na pripravah ni. Podrobnejših komentarjev v klubu ne želijo dajati, pravijo pa, da bo več stvari jasni v nekaj dneh.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

V napadu so novi obrazi Kanadčani Zach Boychuk, Evan Polei in Marly Quince, pa tudi Alex Petan, ki ima ob kanadskem italijanski potni list, in Danec Nicolai Meyer.

Med vratnicama prva violina ostaja naturalizirani Lukaš Horak, vratarsko vrsto sestavljata še Luka Kolin in Gal Hebar.

"Se še spoznavamo. Predstavili smo se že, v naslednjih tednih pa se bomo še spoznali in se povezali, da bomo čim bolj ekipa. Nekaj igralcev že poznam, bo pa čas pokazal, kakšni so," je o novih soigralcih dejal eden od slovenskih stebrov moštva v zadnji sezoni Robert Sabolič in dodal, da se tudi s Cooperjem še spoznavajo. "Določene stvari smo se že pogovorili, za zdaj nam je malo predstavil svoj del. Za zdaj je vse super, za nami je prvi trening, vsi smo zagnani."

Ulčar: Močnejši predvsem na področju doseganja golov in v napadu

Olimpija je lansko sezono končala v pre-playoffu, ko jo je v boju za četrtfinale še drugo leto zapored izločil Pustertal. Cilj ekipe je predvsem (neposredna) uvrstitev v končnico, kar v prejšnjih dveh sezonah Ljubljančanom ni uspelo.

"Mislim, da je ekipa predvsem močnejša na področju doseganja golov in v napadu, okrepili smo se na centrskem položaju, imamo višjo raven na področju fizične igre." Foto: Boštjan Podlogar/STA

Direktor Anže Ulčar pravi, da bo proračun še višji kot v prejšnji sezoni, o konkretnih številkah pa sicer ni želel govoriti. Podobno kot že v prejšnji sezoni so tudi pred novo veliko dela vložili v marketing, pripravljajo nove akcije za navijače, pred dvorano bodo imeli po novem še večje navijaško središče pred tekmami. Cilj je v Tivoli privabiti še več navijačev, tudi takšnih, ki pred tem na hokej niso hodili.

"Status, izkušnje, kakovost so povezani s financami. Dejstvo je, da smo si lahko letos privoščili tujce, ki so igrali na višji ravni in bili tam tudi uspešni. Sedem igralcev je že zmagalo v ligi ICE ali višje. Mislim, da je ekipa predvsem močnejša na področju doseganja golov in v napadu, okrepili smo se na centrskem položaju, imamo višjo raven na področju fizične igre. Izkušnje, celostna kakovost in doseganje golov - to so področja, na katerih smo največ naredili," je dejal o tujcih in nasploh o igralskem kadru. Načeloma vanj ne bodo več posegali, neznanka je le status Lalonda.

Olimpija bo v pripravljalnem obdobju odigrala sedem tekem, prvo sredi meseca v Celovcu. Foto: Aleš Fevžer

Sredi meseca prvi test na Koroškem, začetek ICE v Tivoliju

Zmaje čaka sedem pripravljalnih tekem, prvo bodo sredi avgusta odigrali v Celovcu. Sledi selitev na Slovaško, na 27. memorialni turnir Pavla Zabojnika, kjer bodo nastopali še slovaška prvoligaša Zvolen in Banska Bystrica ter češki prvoligaš Vitkovice.

Ob koncu avgusta bodo na domačem ledu pričakali prvaka Alpske lige Zell am See, v začetku septembra (4.) v Ljubljano prihaja nemški drugoligaš Starbulls Rosenheim, dva dni pozneje pa bodo gostovali pri ligaškemu tekmecu Gradcu.

Nova sezona lige ICE se bo začela 12. septembra, Olimpija bo prvi dve tekmi odigrala doma, 12. bo gostila Dunaj, 14. septembra pa Beljak.

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Foto: Aleš Fevžer

Ekipa HK Olimpija Ljubljana Vratarji: Gal Hebar, Lukaš Horak, Luka Kolin

Branilci: Rožle Bohinc, T.J. Brennan, Jan Ćosić, Aljoša Crnović, Blaž Gregorc, Tian Hebar, Clayton Kirichenko, Shawn Lalonde?, Bine Mašič

Napadalci: Miha Beričič, Zach Boychuk, Rok Kapel, Lovro Kumanović, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Nicolai Meyer, Žiga Pance, Alex Petan, Evan Polei, Marly Quince, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja

Glavni trener: Ben Cooper