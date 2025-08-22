Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
22. 8. 2025,
19.40

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
hokej Alpska liga HDD Jesenice

Petek, 22. 8. 2025, 19.40

1 ura, 23 minut

Pozitivne novice z Jesenic

Jeseniški hokejisti kljub težavam začenjajo priprave za novo sezono

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
HDD Jesenice - Zell am See | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Hokejski kolektiv HDD Jesenice se je po koncu prejšnje sezone znašel v težavah po odhodu generalnega sponzorja Sija Acronija. Danes so na Jesenicah v sporočilu za javnost zapisali, da so se v zadnjih mesecih trudili, da ne bi pokopali lokalnega hokeja. Kljub velikim izzivom bo članska ekipa začela priprave čez tri dni.

"Uspehi ekipe na ledu, pripadnost igralcev do rdečega dresa, velika želja in podpora navijačev so nas gnali naprej, da najdemo rešitve in zgodovino jeseniške tradicije tudi v letošnji sezoni peljemo dalje," so zapisali uvodoma. Poudarili so, da so bili pri iskanju novega generalnega pokrovitelja za zdaj neuspešni, da pa potekajo pogovori tudi z drugimi potencialnimi partnerji za novo sezono. Obenem sestavljajo tudi novo vodstvo.

"Trenutno potekajo pogovori s kandidati za vstop v vodstvo kluba, saj verjamemo, da bo svež veter prinesel nove ideje in rešitve, ki bi jeseniškemu hokeju zelo dobro dele," so pojasnili in pozvali vse, "ki so pripravljeni kakorkoli sodelovati, da se pridružijo zgodbi jeseniške tradicije, da se nam oglasijo in skupaj preverimo možnosti sodelovanje in priložnosti, ki jih jeseniški hokej ponuja".

Kot so še dodali pri Jesenicah, so se pogovorili tudi z igralci, ki so pokazali razumevanje za trenutno stanje in so vseeno pripravljeni igrati v rdečem dresu. 

"Pripadnost igralcev in njihovo spoštovanje do kluba več kot samo cenimo. Brez njih in njihovega razumevanja bi bilo nadaljevanje nemogoče - zato se vsem zahvaljujemo za izkazano zaupanje in da skupaj z nami verjamejo v nove zmage in vzpone," so še zapisali Jeseničani.

Ti bodo v novi sezoni tako kot zadnja leta večinoma igrali v alpski ligi, ekipa pa bo sezono začela v ponedeljek. "Več informacij o ekipi, ki se bo udeležila priprav, in o dogajanju v klubu bomo javnost pričeli obveščati v naslednjih dneh preko naših družbenih omrežij," so sporočilo za javnost končali v gorenjskem kolektivu.

finale DP HK Olimpija HDD Sij Jesenice
Sportal Brez čakanja: prvak bo znan januarja
HK Olimpija Ljubljana
Sportal Olimpija serijo pripravljalnih tekem začela s porazom na Koroškem
hokej Alpska liga HDD Jesenice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.