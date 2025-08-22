Hokejski kolektiv HDD Jesenice se je po koncu prejšnje sezone znašel v težavah po odhodu generalnega sponzorja Sija Acronija. Danes so na Jesenicah v sporočilu za javnost zapisali, da so se v zadnjih mesecih trudili, da ne bi pokopali lokalnega hokeja. Kljub velikim izzivom bo članska ekipa začela priprave čez tri dni.

"Uspehi ekipe na ledu, pripadnost igralcev do rdečega dresa, velika želja in podpora navijačev so nas gnali naprej, da najdemo rešitve in zgodovino jeseniške tradicije tudi v letošnji sezoni peljemo dalje," so zapisali uvodoma. Poudarili so, da so bili pri iskanju novega generalnega pokrovitelja za zdaj neuspešni, da pa potekajo pogovori tudi z drugimi potencialnimi partnerji za novo sezono. Obenem sestavljajo tudi novo vodstvo.

"Trenutno potekajo pogovori s kandidati za vstop v vodstvo kluba, saj verjamemo, da bo svež veter prinesel nove ideje in rešitve, ki bi jeseniškemu hokeju zelo dobro dele," so pojasnili in pozvali vse, "ki so pripravljeni kakorkoli sodelovati, da se pridružijo zgodbi jeseniške tradicije, da se nam oglasijo in skupaj preverimo možnosti sodelovanje in priložnosti, ki jih jeseniški hokej ponuja".

Kot so še dodali pri Jesenicah, so se pogovorili tudi z igralci, ki so pokazali razumevanje za trenutno stanje in so vseeno pripravljeni igrati v rdečem dresu.

"Pripadnost igralcev in njihovo spoštovanje do kluba več kot samo cenimo. Brez njih in njihovega razumevanja bi bilo nadaljevanje nemogoče - zato se vsem zahvaljujemo za izkazano zaupanje in da skupaj z nami verjamejo v nove zmage in vzpone," so še zapisali Jeseničani.

Ti bodo v novi sezoni tako kot zadnja leta večinoma igrali v alpski ligi, ekipa pa bo sezono začela v ponedeljek. "Več informacij o ekipi, ki se bo udeležila priprav, in o dogajanju v klubu bomo javnost pričeli obveščati v naslednjih dneh preko naših družbenih omrežij," so sporočilo za javnost končali v gorenjskem kolektivu.