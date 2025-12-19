Petek, 19. 12. 2025, 16.05
11 minut
Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog
Krka v Romuniji, Ilirija v Zadru
Na zaostali tekmi desetega kroga lige ABA bo Krka danes gostovala pri Cluju, Ilirija pa bo v okviru enajstega kroga zatem gostovala pri Zadru. Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostovala pri Megi Urbana Krofliča.
Že v ponedeljek Krko čaka še srečanje enajstega kroga, ko se bo pomerila s Partizanom.
Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Dubaj Klemna Prepeliča v soboto gostoval pri Studentskem centru Matica Rebca. Split Zorana Dragića pa bo v ponedeljek na delu pri Cluju iz Napoce. Za konec bo Budućnost gostila Vienno Gregorja Glasa.
Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog:
Petek, 19. december:
Sobota, 20. december:
Nedelja, 21. december:
Ponedeljek, 22. december:
Lestvica: