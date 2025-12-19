Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
19. 12. 2025,
16.05

Osveženo pred

11 minut

Petek, 19. 12. 2025, 16.05

11 minut

Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog

Krka v Romuniji, Ilirija v Zadru

Avtor:
Š. L.

Krka Borac | Krka bo danes gostovala pri Cluju-Napoci. | Foto Dragana Stjepanović/ABA

Krka bo danes gostovala pri Cluju-Napoci.

Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Na zaostali tekmi desetega kroga lige ABA bo Krka danes gostovala pri Cluju, Ilirija pa bo v okviru enajstega kroga zatem gostovala pri Zadru. Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostovala pri Megi Urbana Krofliča.

Že v ponedeljek Krko čaka še srečanje enajstega kroga, ko se bo pomerila s Partizanom.

Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Dubaj Klemna Prepeliča v soboto gostoval pri Studentskem centru Matica Rebca. Split Zorana Dragića pa bo v ponedeljek na delu pri Cluju iz Napoce. Za konec bo Budućnost gostila Vienno Gregorja Glasa.

Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica:

