Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 15.49

KGZS: Kmetje ostajajo brez potrebnega goriva

polje zemljišče zemlja njiva traktor | Zbornica kmete poziva k solidarnosti in racionalni nabavi kurilnega olja, da bo razpoložljive količine mogoče pravično razdeliti med vse kmetije. | Foto Shutterstock

Zbornica kmete poziva k solidarnosti in racionalni nabavi kurilnega olja, da bo razpoložljive količine mogoče pravično razdeliti med vse kmetije.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozarja, da vlada sredi spomladanske sezone ne zagotavlja zadostnih količin kmetijske nafte. Kmetje na terenu po njihovih navedbah še vedno ostajajo brez potrebnega goriva. Največja dobavitelja, podjetji Petrol in Mol, KGZS poziva, naj zagotovita nemoteno dobavo na regijskih bencinskih servisih.

KGZS spremlja zaloge goriv in je stalno v stiku z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, pri čemer opozarja, da je treba med prednostne upravičence oskrbe poleg javnih zavodov vključiti tudi kmetijska gospodarstva. "Nemotena izvedba kmetijskih opravil je ključna za stabilno pridelavo hrane," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na terenu se po navedbah KGZS pojavljajo primeri omejene dobave ali bistveno podaljšanih dobavnih rokov za kurilno olje, ki ga številna kmetijska gospodarstva uporabljajo kot pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Težave so še posebej izrazite ob začetku intenzivnih spomladanskih opravil, ko se poraba pogonskega goriva občutno poveča.

V teku priprava terena in setev

Kmetje po pojasnilih zbornice v tem obdobju izvajajo pripravo tal za setev, torej za oranje, razvoz in trošenje gnojil, ter pripravo setvenih površin za spomladanske posevke. Potekajo tudi spomladanske setve posameznih poljščin, obdelava tal v vinogradih in sadovnjakih ter številna dela na travnikih.

"Vsa ta opravila zahtevajo intenzivno uporabo traktorjev in druge kmetijske mehanizacije, zato je stabilna in pravočasna dobava goriva ključnega pomena za nemoteno izvajanje kmetijske proizvodnje," poudarjajo na KGZS.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.