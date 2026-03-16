Ameriški predsednik Donald Trump je Natu izdal ostro opozorilo. Dejal je, da se Natu in evropskim državam piše slaba prihodnost, če ne bodo pomagali odblokirati Hormuške ožine. V intervjuju, objavljenem v nedeljo, je neposredno pozval evropske države, naj se pridružijo njegovim vojaškim prizadevanjem v Iranu. Medtem se napadi na Bližnjem vzhodu nadaljujejo. Ministrstvo za obrambo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da so danes zjutraj prestregli nove napade z raketami in brezpilotnimi letali. Z droni je bilo napadeno tudi letališče v Dubaju. Po napadu je zagorelo, potnike pa so zaradi previdnostnih ukrepov evakuirali.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.41 Izrael izvedel zračne napade na Theran: tarča letališče Mehrabad

7.16 Ministri EU za energetiko o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu

6.58 ZAE prestregli nove napade Irana in začasno ustavili polete v Dubaju

6.55 Cena nafte po Trumpovi izjavi narasla

6.49 ZDA premeščajo marince z Okinave na Bližnji vzhod

6.38 Trump ostro nad evropske države: Pomagajte nam pri Iranu ali pa vas čaka slaba prihodnost Izrael izvedel zračne napade na Theran: tarča letališče MehrabadMinistri EU za energetiko o posledicah vojne na Bližnjem vzhoduCena nafte po Trumpovi izjavi naraslaZDA premeščajo marince z Okinave na Bližnji vzhodTrump ostro nad evropske države: Pomagajte nam pri Iranu ali pa vas čaka slaba prihodnost

7.41 Izrael izvedel zračne napade na Theran: tarča letališče Mehrabad

Gosti stebri črnega dima so se danes zjutraj dvigali nad Teheranom, iranski državni mediji pa so poročali o močnih eksplozijah v prestolnici. Posnetki, ki so se razširili po spletu, prikazujejo vsaj dva velika oblaka dima, enega v osrednjem delu mesta in drugega na zahodu iranske prestolnice.

Skoraj sočasno z novicami o eksplozijah je izraelska vojska potrdila, da je v ponedeljek zjutraj sprožila val napadov na infrastrukturne cilje v Teheranu.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so bile tarče izraelskih lovskih letal objekti na letališču Mehrabad. Gre za najbolj prometno letalsko vozlišče v Iranu.

JUST IN: 🇮🇷 Major explosion reported at Mehrabad International Airport in Tehran following reported U.S.–Israeli airstrikes. Thick smoke and fires were seen rising from the airport area after the strike, according to eyewitness footage and local media reports.



Source: Reuters /… pic.twitter.com/RK9JyBPdt6 — The War Journal (@Thewarjurnal_) March 16, 2026

Tudi južna predmestja Bejruta je ponoči pretreslo več zračnih napadov, o več napadih pa so poročali tudi iz Libanona. Izrael je v okviru operacij, usmerjenih proti Hezbolahu, izdal opozorila pred evakuacijo za večji del južnega Libanona, dele prestolnice Bejrut in dolino Bekaa.

7.16 Ministri EU za energetiko o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, bodo danes v Bruslju razpravljali o odzivu na naraščajoče cene energentov, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Ta bo tudi osrednja tema zasedanja zunanjih ministrov Unije, ki se bodo danes prav tako sestali v belgijski prestolnici.

V ospredju zasedanja ministrov za energetiko, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Tina Seršen, bo odziv Unije na pretrese na energetskih trgih, ki jih je povzročila vojna med ZDA, Izraelom in Iranom. Zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za transport energentov, so močno narasle cene nafte, pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina.

Ministri bodo razpravljali o mogočih kratkoročnih ukrepih v odziv na trenutno energetsko krizo in o dolgoročni strategiji, da bo EU bolje pripravljena na krize v prihodnje.

Med mogočimi ukrepi, ki jih bodo po energetskih ministrih v četrtek obravnavali še voditelji članic, v Evropski komisiji omenjajo znižanje dajatev na energijo, omejevanje cene plina in krepitev energetskih omrežij.

Vojna na Bližnjem vzhodu bo po pričakovanjih tudi osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov Unije, ki se ga bo udeležila ministrica Tanja Fajon. Med drugim bodo razpravljali o zagotavljanju varne plovbe prek Hormuške ožine, podpori zalivskim državam, ki so tarča iranskih napadov, prizadevanjih za umiritev napetosti v regiji in razmerah v Libanonu.

O posledicah bližnjevzhodnega konflikta bodo ministri prav tako govorili v okviru razprave o nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo, ki bo vključevala še 90 milijard evrov vredno posojilo Kijevu in predlog 20. svežnja sankcij proti Moskvi.

6.58 ZAE prestregli nove napade Irana in začasno ustavili lete v Dubaju

Ministrstvo za obrambo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da so danes zjutraj prestregli nove napade z raketami in brezpilotnimi letali. Zaradi napada so bili poleti na glavnem letališču v Dubaju za več ur prekinjeni.

V objavi na družbenem omrežju X je ministrstvo navedlo: "Zračna obramba ZAE je prestregla raketne napade in brezpilotna letala, ki so prišla iz Irana.

Poleti na glavnem letališču v Dubaju so bili za več ur prekinjeni. Prekinitev je bila posledica tega, ko je brezpilotni letalnik zadel bližnji rezervoar za gorivo in zanetil požar.

6.55 Cena nafte po Trumpovi izjavi narasla

Cene nafte so se potem, ko so ZDA napadle ključni iranski naftni objekt na otoku Hargo, zvišale. Nov val nasilja na Bližnjem vzhodu je še dodatno pretresel svetovne energetske trge. Cena sodčka nafte Brent, ki služi kot mednarodna referenčna vrednost, se je v ponedeljek zvišala za 1,8 odstotka na 104,98 dolarja, piše The Guardian.

Ameriški predsednik je v soboto dejal, da so ameriški napadi popolnoma uničili večino otoka Harg. Za NBC News je povedal, da bo vojska morda napadla to območje "še nekajkrat, samo za zabavo".

Harg, osem kilometrov dolg koralni otok v Perzijskem zalivu, oddaljen 43 kilometrov od celine, je ključno iransko središče za rafiniranje nafte, prek katerega poteka 90 odstotkov izvoza nafte v državi.

Trump je na družbenih omrežjih zatrdil, da se je iz obzirnosti izognil napadom na naftno in energetsko infrastrukturo na otoku in da so bili prizadeti le vojaški cilji.

Iran je Hormuško ožino zaprl po napadu ZDA in Izraela, kar je sprožilo strah pred ponovnim cenovnim šokom za svetovno gospodarstvo. Foto: Reuters

6.49 ZDA premeščajo mornariško pehoto z Okinave na Bližnji vzhod

Združene države so začele premeščati več kot dva tisoč pripadnikov mornariške pehote z japonskega otoka Okinava na Bližnji vzhod, piše The Guardian.

Marinci, ki pripadajo 31. ekspedicijski enoti marincev, so na krovu amfibijske jurišne ladje Tripoli, katere matično pristanišče je Sasebo na jugozahodu Japonske. Več kot polovica od skupno 50 tisoč ameriških vojakov, ki so prisotni na Japonskem, je nameščenih na Okinavi.

Tripoli, ki je opremljen tudi z lovskimi letali F-35, naj bi do cilja na Bližnjem vzhodu pristal v roku enega do dveh tednov.

Premik ameriških vojaških virov iz severovzhodne Azije je na Japonskem in v Južni Koreji vzbudil zaskrbljenost glede zavezanosti Washingtona njuni varnosti. Ta zaskrbljenost izhaja iz povečanih pomorskih dejavnosti Kitajske v Vzhodno- in Južnokitajskem morju ter razvoja balističnih raket in jedrskega orožja Severne Koreje.

Sredi teh napetosti je Severna Koreja prejšnji konec tedna izstrelila ducat balističnih raket v znak protesta proti začetku skupnih vojaških vaj med Združenimi državami in Južno Korejo.

6.38 Trump ostro nad evropske države: Pomagajte nam pri Iranu ali pa vas čaka slaba prihodnost

Ameriški predsednik Donald Trump je Natu izdal ostro opozorilo, češ da se zavezništvo sooča z zelo slabo prihodnostjo, če ne bo pomagalo odblokirati Hormuške ožine. V intervjuju, objavljenem v nedeljo, je neposredno pozval evropske države, naj se pridružijo njegovim vojaškim prizadevanjem v Iranu, in napovedal, da bo morda preložil vrh s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, dokler ne bo prejel pomoči iz Pekinga, poroča Financial Times.

"Primerno je le, da tisti, ki imajo koristi od ožine, pomagajo zagotoviti, da se tam ne zgodi nič slabega," je dejal Trump in poudaril, da sta Evropa in Kitajska za razliko od ZDA močno odvisni od nafte iz Perzijskega zaliva. "Če ne bo odziva ali če bo negativen, mislim, da bo to zelo slabo za prihodnost Nata," je dodal.

Trumpove izjave iz osemminutnega telefonskega klica so prišle dan po tem, ko je pozval Kitajsko, Francijo, Japonsko, Južno Korejo in Združeno kraljestvo, naj se pridružijo skupnemu prizadevanju za odprtje ključne ladijske poti, skozi katero gre petina svetovne nafte.

Iran je ožino zaprl po napadu ZDA in Izraela, kar je sprožilo strah pred ponovnim cenovnim šokom za svetovno gospodarstvo. Poskusi ZDA, da bi prebile blokado, so bili večinoma neuspešni, mednarodne cene nafte pa so v nedeljo zvečer dosegle 106 dolarjev za sod, kar je približno 45 odstotkov več kot pred vojno.

Kljub opozorilu Trump ni prepričan, da bodo zavezniki upoštevali njegove prošnje. "Imamo nekaj, kar se imenuje Nato. Bili smo zelo prijazni. Ni nam bilo treba reči, da pomagamo Ukrajini, ki je na tisoče kilometrov od nas. Ampak pomagali smo jim. Zdaj bomo videli, ali bodo oni pomagali nam. Ker že dolgo govorim, da bomo mi tam zanje, oni pa ne bodo tam za nas. In nisem prepričan, da bodo," je še dejal.

Japonska in Avstralija sta medtem že sporočili, da ne bosta sodelovali v misiji v Hormuški ožini, katere cilj je zagotoviti prehod trgovskih ladij skozi strateško pomembno prelivno pot. Enako tudi Francija.

Britanska vlada pa razmišlja o pošiljanju brezpilotnih letalnikov v Hormuško ožino. Cilj je poslati brezpilotne letalnike za odstranjevanje min s te ključne plovne poti, da bi zagotovili nadaljnji izvoz nafte. Uradniki menijo, da bi pošiljanje ladij, ki jih je ameriški predsednik zahteval prejšnji konec tedna, lahko poslabšalo razmere.