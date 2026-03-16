Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
12.26

Osveženo pred

43 minut

Združeni arabski emirati ZDA Iran Vojna v Iranu

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 12.26

43 minut

V plamenih pomemben naftni terminal #video

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Iran je izvedel napad z droni, usmerjen na skladišča nafte v naftnem terminalu Fudžajri v Združenih arabskih emiratih, zaradi česar so bili po hudem požaru prisiljeni začasno ustaviti pretovor nafte v tem pomembnem terminalu. Zaradi omejenega prometa prek Hormuške ožine ta terminal ob vzhodni obali Združenih arabskih emiratov (ZAE) med Omanskim zalivom in gorovjem Hajarna predstavlja enega redkih terminalov v regiji, ki še naprej izvaža nafto iz zalivskih držav.

Po navedbah več virov je v enem ključnih naftnih terminalov Združenih arabskih emiratov (ZAE) zagorelo po napadu z dronom. Požar pa naj bi se sprožil, potem ko so razbitine sestreljenega drona padle na rezervoarje z nafto, poroča Bloomberg. 

Iranski povračilni udarec

Nakladanje surove nafte in rafiniranih proizvodov v Fudžajri, ki leži tik pred Hormuško ožino, so previdnostno ustavili, zaenkrat pa še ni dokončnih ocen o škodi.

Do iranskih napadov na naftno središče Fudžajra je prišlo, potem ko so ameriške sile napadle vojaške lokacije na iranskem otoku Kharg, ki je ključnega pomena za izvoz nafte v državi.

Naftni tanker, Indijski ocean
Novice Iran neomajen: le pod tem pogojem bomo spustili mimo tankerje

Teheran je v odgovoru dejal, da bo vsak napad na njegovo naftno in energetsko infrastrukturo sprožil napade na energetske objekte v regiji, povezane z ZDA.

Terminal na "varni strani" Hormuške ožine

Fudžajra je vse bolj pomembno trgovsko središče za surovo nafto in rafinirane proizvode. Nahaja se ob vzhodni obali ZAE med Omanskim zalivom in gorovjem Hajar ter ladjarjem omogoča prevoz zalivske nafte, ne da bi jim bilo pri tem treba prečkati Hormuško ožino, saj v to pristanišče priteče prek naftovoda, ki so ga dokončali leta 2012.

Pristanišče tako trenutno predstavlja enega redkih naftnih terminalov v regiji, ki še naprej bolj kot ne nemoteno izvaža zalivsko nafto.

