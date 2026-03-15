Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da bi bil lahko novi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej že mrtev, čeprav je sam priznal, da gre za nepotrjeno govorico. Dodatno negotovost zdaj krepijo še poročila nekaterih medijev, da naj bi ga v tajnosti prepeljali v Moskvo.

Donald Trump je v pogovoru za NBC News podvomil, da je novi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej sploh še živ. Ob tem je priznal, da nima potrditve in da gre za govorico. Njegove besede so prišle v trenutku, ko se okoli novega iranskega vodstva kopiči vse več nejasnosti, predvsem zato, ker se Hamenej po prevzemu oblasti še ni pokazal v javnosti.

Novi voditelj Irana se še ni pojavil v javnosti

Mojtaba Hamenej je postal novi vrhovni voditelj 8. marca, potem ko je bil njegov oče Ali Hamenej ubit v ameriško-izraelskih napadih 28. februarja. Reuters je nato poročal, da je bil novi voditelj v napadih ranjen, po navedbah iranske strani pa naj bi bil "lažje poškodovan, a aktiven". Kljub temu se ni pojavil ne na videoposnetku ne v zvočnem posnetku, kar je odprlo prostor za nova ugibanja.

Donald Trump je z izjavo, da bi bil lahko novi iranski voditelj že mrtev, še dodatno zaostril napetosti in spodbudil nova vprašanja o dogajanju v Teheranu. Foto: Reuters

Ameriška stran pritiska, Teheran zanika težave

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je javno trdil, da je novi iranski voditelj ranjen in verjetno huje poškodovan. Na drugi strani Teheran vztraja, da opravlja svoje dolžnosti in da z njegovim zdravjem ni težav. Prav nasprotujoče si izjave iz Washingtona in Teherana so eden glavnih razlogov, da se zgodba tako hitro širi po svetovnih medijih.

Pojavila so se tudi poročila o skrivnostnem odhodu v Moskvo

Dodaten val ugibanj so sprožila poročila nekaterih medijev, ki se sklicujejo na kuvajtski Al-Jarida in trdijo, da naj bi Modžtabo Hameneja v strogi tajnosti prepeljali v Moskvo na zdravljenje. Po teh navedbah naj bi tja prispel z ruskim vojaškim letalom in bil operiran v posebej varovanem objektu. Toda teh informacij doslej niso potrdili niti uradni iranski viri, zato jih je mogoče obravnavati le kot nepotrjeno poročanje.