Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v veliki poslastici v Stožicah v napeti končnici z 81:84 izgubili proti Hapoelu iz Jeruzalema. Obračun v Stožicah je postregel s pravim tekmovalnim nabojem, vroče je bilo tudi na tribunah, košarkarji ljubljanskega kluba pa so še enkrat dokazali, da v tej sezoni zanje nobena tekma ni izgubljena do samega konca.

"Gremo naprej in glave gor," je po težki tekmi v ljubljanskih Stožicah sporočil Aleksej Nikolić, ki je bil s 27 točkami prvi strelec ekipe, a pet sekund pred koncem zgrešil met za tri točke, s katerim bi izid poravnal na 84:84. A dejstvo je, da so slovenski prvaki srečanje izgubili že v prvem polčasu, v drugem delu pa še enkrat v tej sezoni dokazali, da se ne predajo do samega konca. Še dve minuti pred koncem so namreč zaostajali z 68:78, nato pa našli način, da so zapretili še enkrat.

Na koncu na žalost neuspešno, a je zasedba Zvezdana Mitrovića tudi ob svojem četrtem porazu v evropski sezoni pustila dober vtis. "Malo je grenkega priokusa, Hapoel je odigral dobro tekmo, mi smo se vračali. Imeli smo občutek, da smo bili ves čas korak za njimi. Uspelo nam je sicer ujeti priključek, bili smo na posesti razlike, a morali bi že prej priti do svoje ravni in ritma igre. Na koncu so odločile malenkosti. Kljub vsemu nikoli nismo odnehali, kar je naša odlika že vso sezono, zmanjkalo pa je pri detajlih. Ti so nas na koncu stali zmago," je dejal Nikolić, ki je opozoril tudi na zmagovalno miselnost ekipe. Ta je bila kljub odsotnosti štirih pomembnih akterjev več kot očitna tudi tokrat.

Aleksej Nikolić je bil s 27 točkami prvi strelec Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

"Miselnost mora biti prava, na vsaki tekmo moramo igrati na zmago, ne glede na to, kdo je nasprotnik. Ves čas se ukvarjamo sami s sabo in svojo igro. Tudi to je razlog, da se zoperstavimo vsakemu nasprotniku," je dodal.

Mitrović izključen, na parket leteli kozarci

Opaznejšo vlogo, kot bi si vsi želeli, je imela v Stožicah tudi sodniška trojica. Nekajkrat je pošteno razjezila slabih štiri tisoč navijačev v ljubljanski dvorani, ki je bila zaradi varnosti in obračuna z izraelsko ekipo na določenem delu nedostopna. Ob eni izmed odločitev je tako v Stožicah povsem zavrelo, na parket so leteli tudi kozarci. Trener Zvezdan Mitrović je v zadnji četrtini prejel še svojo drugo tehnično napako na srečanju, zato je tekmo do konca vodil njegov pomočnik Đorđe Adžić.

"Hapoel je nekako nadzoroval potek dogajanja vse srečanje, a kar je pomembno za nas, je obraz, ki smo ga pokazali v drugem polčasu. O tem smo se s fanti pogovarjali tudi v garderobi, saj je način, na katerega smo začeli drugi polčas, za nas lahko spodbuda za nadaljevanje sezone. To je bilo za nas zelo dobro," je bil kljub porazu zadovoljen Adžić, ki je po tekmi ob izključitvi Mitrovića stopil pred predstavnike sedme sile.

"Tekma je bila zelo pomembna, šlo je za boj za prvo mesto. Ni pa imelo to nobene zveze s sodniki, pustimo to pri miru, mi moramo gledati nase. Delali smo napake, ki za nas niso značilne, a energija in želja sta bili, kar je najpomembnejše," neprijetnega dogajanja ni hotel komentirati Nikolić.

Ob poškodbah za nameček zbolel Stewart

Slovenski prvaki, ki so letos že večkrat dokazali, da je za gradnjo uspehov potrebna prava ekipna igra in da se jim še kako pozna vsaka odsotnost, so znova igrali brez Roka Radovića in Ognjena Jaramaza, ki še okrevata po poškodbi. Prihodnjih šest tednov bo zasedba še brez Camerona Houindoja, ki si je poškodoval dlančnico. Tik pred začetkom tekme je zaradi bolezni odpadel še D. J. Stewart.

Ljubljanski navijači niso skrivali jeze. Foto: Aleš Fevžer

"Zadeva z D. J.-jem nas je presenetila danes zjutraj, zato smo skušali na treningu najti neke kombinacije, kako bi se na to lahko prilagodili. Pozna se tudi, da je bila to druga medsebojna tekma v sezoni in da se fantje že poznajo. Lažje je, vsekakor se nam poznajo odsotnosti zaradi poškodb, a smo dobro krpali luknje. Najlažje se je pripravljati na tekme, na katerih nisi favorit, tako da nimaš praktično kaj izgubiti," je še poudaril Adžić.

Kljub vsemu so bili v ljubljanskem taboru zadovoljni z odzivom, ki so ga pokazali po zaostanku. "Želeli smo si pokazati drugačen obraz, ker so si ekipa in navijači zaslužili, da igramo boljše. Pomemben delež pri naši vrnitvi v igro so imeli tudi navijači, ki so nam dali dodatno energijo. O tem smo se pogovarjali tudi v garderobi. Zdržali smo do konca, v zaključku na žalost izgubili, a to je bila dobra šola za nas. Dobro je, da imamo takšno podporo, kot jo imamo," se je navijačem, ki so na trenutke v Stožicah pričarali pravo navijaško vzdušje, posredno zahvalil Adžić.

