Dolgo časa brez zob? Strokovnjaki opozarjajo, kaj se takrat dogaja s čeljustno kostjo.

Mnogi se s snemno zobno protezo sprva sprijaznijo. Pomaga pri govorjenju, omogoča osnovno žvečenje in na prvi pogled se zdi, da je težava rešena. A po letih nošenja zobne proteze mnogi opazijo, da ta postaja vse manj stabilna, da se je treba pri prehranjevanju vedno bolj prilagajati in da se videz obraza počasi spreminja.

Razlog za to pogosto ni proteza sama, temveč proces, ki poteka v ozadju – postopna izguba čeljustne kosti. Ta proces lahko pomembno vpliva na zdravje ust, vendar sodobna implantologija in metode All-on-X danes ponujajo rešitve tudi v primerih, ki so bili v preteklosti težko rešljivi.

Zakaj je izguba kosti večja težava, kot si večina ljudi predstavlja

Veliko ljudi izgubo zob razume predvsem kot estetsko težavo. V resnici je proces precej širši. Ko zob izgine, se začne postopna sprememba celotne strukture čeljusti, ki lahko sčasoma vpliva na stabilnost proteze, način prehranjevanja in celo na videz spodnjega dela obraza. Pri ljudeh, ki so brezzobi več let, so spremembe pogosto še izrazitejše.

Kaj se dogaja s čeljustno kostjo ob izgubi zob

Ko izgubimo zob, ne izgubimo le njegovega vidnega dela, temveč tudi zobno korenino, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju čeljustne kosti. Korenine pri vsakem ugrizu prenašajo obremenitev na kost in jo s tem stimulirajo. Ko ta stimulacija izgine, kost postopoma začne izgubljati volumen. Gre za naraven biološki proces, ki se začne že kmalu po izgubi zoba, vendar je sprva skoraj neopazen.

Zakaj snemna proteza ne ustavi izgube kosti

Ko ljudje izgubijo več zob ali celo vse, je najpogostejša rešitev snemna zobna proteza. Ta lahko nadomesti videz zob in do določene mere pomaga pri govorjenju ali prehranjevanju, vendar ne more nadomestiti funkcije zobnih korenin. Proteza namreč leži na dlesni in čeljustni kosti, ne pa v kosti. To pomeni, da pri žvečenju ne prenaša obremenitve na kost na enak način kot naravni zob ali zobni implantat. Posledično kost še naprej postopoma propada.

Poleg funkcionalnih težav lahko dolgotrajna izguba kosti vpliva tudi na videz obraza, saj čeljustna kost predstavlja pomembno oporo za ustnice in spodnji del obraza.

Zakaj se mnogi pacienti za rešitev odločijo šele po več letih

Mnogi pacienti z brezzobostjo ali dolgotrajnim nošenjem proteze pogosto odlašajo z iskanjem trajnejše rešitve. Razlogi so različni, od preteklih neprijetnih izkušenj z zobozdravnikom do prepričanja, da zaradi pomanjkanja kosti implantati zanje niso več mogoči. Prav zato je napredek sodobne implantologije v zadnjih letih za številne ljudi presenetljiv.

Izguba zob lahko sčasoma povzroči tudi postopno izgubo čeljustne kosti, kar vpliva na stabilnost proteze in videz obraza. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Sodobna implantologija: rešitve tudi v zahtevnejših primerih

Dolgo časa je veljalo, da pacienti z večjo izgubo čeljustne kosti niso primerni kandidati za zobne implantate. Takšne diagnoze so bile pogoste predvsem pri ljudeh, ki so brezzobi že več let ali desetletij. Razvoj sodobne implantologije pa je v zadnjih desetletjih prinesel pomembne spremembe.

Danes obstajajo napredni koncepti, kot je All-on-4 oziroma širši koncept All-on-X, ki omogočajo stabilno protetično rešitev tudi v primerih, ko je čeljustna kost že precej zmanjšana. Pri tej metodi se celoten zobni lok pritrdi na manjše število strateško nameščenih implantatov, kar omogoča stabilnost in funkcionalnost brez potrebe po klasičnih, dolgotrajnih postopkih nadgradnje kosti.

Med pacienti Ortoimplant DENTAL SPA je veliko takšnih, ki so snemno zobno protezo nosili več let. Pogosto so se sprva sprijaznili z omejitvami, saj so verjeli, da drugih možnosti nimajo. Šele ob specialistično-diagnostičnem pregledu so izvedeli, da sodobna implantologija in terapije All-on-X ponujajo rešitve, prilagojene njihovemu konkretnemu stanju in potrebam.

Metoda All-on-4 temelji na namestitvi štirih implantatov v zgornjo ali spodnjo čeljust. Dva implantata sta nameščena naravnost, dva pa pod določenim kotom, kar omogoča boljšo izrabo obstoječe kostne mase in stabilno oporo za celoten zobni lok. Prednost takšnega pristopa je, da pacient že na dan posega prejme začasno fiksno rešitev, ki mu omogoča normalno govorjenje in prehranjevanje, medtem ko se trajna protetična rešitev izdela v naslednjih mesecih.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS (Doctor of Dental Surgery), ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kaj pa, ko je izguba kosti še večja?

Pri nekaterih pacientih je čeljustna kost zaradi dolgotrajne brezzobosti ali drugih dejavnikov resno zmanjšana. V takih primerih v sodobni implantologiji obstajajo dodatne napredne metode, ki omogočajo stabilno rešitev tudi v zelo zahtevnih primerih.

V implantološkem centru odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA se pri terapijah All-on-X po potrebi uporabljajo tudi specializirani implantati, kot so:

V implantološkem centru odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se že več kot 30 let ukvarjajo prav z najzahtevnejšimi primeri brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, pomagajo tudi pacientom, ki so drugje slišali, da zanje ni več rešitve.

Ortoimplant DENTAL SPA temelji na družinski tradiciji, saj pri delu sodelujeta Ivana Trampuš, žena Zdenka Trampuša, in njegov sin dr. Martin Trampuš, kar ustvarja okolje, v katerem sta strokovnost in osebni pristop tesno povezana. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Po ocenah strokovnjakov se izguba čeljustne kosti po izgubi zoba lahko začne že v prvem letu. Proces je pogosto počasen in neopazen, zato se mnogi pacienti šele po več letih zavedo, kako pomembne so spremembe, ki so se v tem času zgodile v ustih.

Prvi korak je vedno natančna diagnostika

Čeprav sodobna implantologija ponuja številne možnosti zdravljenja, je za izbiro ustrezne terapije ključna natančna diagnostika. V Ortoimplant DENTAL SPA zato velik poudarek namenjajo specialistično-diagnostičnemu pregledu, ki omogoča celovito oceno stanja v ustih in pripravo individualnega načrta zdravljenja.

Pregled vključuje:

funkcijsko-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo,

RTG-ortopantomogram,

3D CBCT-slikanje zgornje in spodnje čeljusti,

intraoralno fotografiranje in digitalni sken trenutnega stanja,

dodatno specialistično obdelavo in predstavitev načrta terapije.

Na podlagi teh podatkov lahko zdravnik natančno oceni stanje čeljustne kosti, splošno zdravje ust in izbere najprimernejšo rešitev za posameznega pacienta.

Zdravljenje brez strahu, bolečine in stresa

Za mnoge ljudi največja ovira pri odločitvi za implantološko zdravljenje ni samo stanje zob, temveč tudi strah pred zobozdravstvenimi posegi. Prav zato je v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA nastal edinstven protokol DENTAL SPA, ki združuje vrhunsko implantologijo z občutkom varnosti in sproščenosti.

Posebnost klinike je tudi možnost analgosedacije, ki je pacientom na voljo glede na indikacije. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki je ves čas pod nadzorom anesteziologa in omogoča, da pacient poseg doživi brez bolečine, strahu ali stresa.

Poleg sodobnih implantoloških metod je del protokola DENTAL SPA tudi vrsta podpornih tretmajev, ki pomagajo telesu pri regeneraciji in okrevanju. Med njimi so:

Ti tretmaji potekajo v posebej zasnovani SPA-coni klinike, ki pacientom omogoča sproščeno in prijetno izkušnjo zdravljenja.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Posebnost klinike je tudi Zuu Bar, prvi dentalni kavni kotiček in čakalnica v enem, kjer lahko pacienti počakajo v mirnem okolju brez značilnih zvokov in nelagodja, ki jih pogosto povezujemo s klasičnimi zobozdravstvenimi ordinacijami.

Kako se lahko kakovost življenja spremeni po stabilni rešitvi

Pacienti, ki se po letih nošenja snemne proteze odločijo za stabilno implantološko rešitev, pogosto poudarjajo predvsem spremembo v vsakdanjem življenju. Prehranjevanje postane bolj sproščeno, govor bolj naraven, predvsem pa izgine stalna skrb, ali se bo proteza premaknila ali povzročila nelagodje.

Veliko pacientov, ki so dolga leta nosili snemno protezo, pove, da si niso predstavljali, kako velika je lahko razlika v vsakdanjem življenju. Šele po stabilni rešitvi opazijo, kako pomembni so samozavesten nasmeh, sproščeno prehranjevanje in občutek varnosti pri govorjenju.

Ko pacient misli, da ni več rešitve za njegove zobe

Veliko ljudi pride v Ortoimplant DENTAL SPA z mislijo, da je za njihove zobe že prepozno. Po letih nošenja proteze ali zaradi pomanjkanja čeljustne kosti so pogosto slišali, da implantati zanje niso mogoči. Trenutki, ko pacient prvič vidi novo možnost zase, so vedno nekaj posebnega.

Ali je za implantate lahko prepozno? Veliko ljudi z dolgotrajno brezzobostjo verjame, da je za implantološko zdravljenje že prepozno. Napredne metode sodobne implantologije pa danes omogočajo rešitve tudi v primerih, ki so bili v preteklosti zelo zahtevni.

Prvi korak do rešitve je pogovor s strokovnjakom V primeru brezzobosti, dolgotrajnega nošenja proteze ali pomanjkanja čeljustne kosti je prvi korak pogovor s strokovnjakom. V Ortoimplant DENTAL SPA vam lahko s specialistično-diagnostičnim pregledom pomagajo preveriti, kakšne so možnosti za vaš primer.

Specialistično-diagnostični pregled je prvi korak do individualno prilagojenega načrta zdravljenja, saj omogoča natančno oceno stanja in predstavitev vseh možnosti sodobne implantološke oskrbe. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA