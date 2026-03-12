Evino Portfolio Tasting že petič povezal vrh slovenske gastronomije in svetovne vinske hiše

V torek, 3. marca, so se v VIP-prostorih stadiona Stožice v Ljubljani ponovno zbrali najvidnejši predstavniki slovenske gostinske in vinske scene na že petem Evino Portfolio Tastingu, enem najpomembnejših strokovnih vinskih dogodkov pri nas.

Dogodek, namenjen izključno gostincem, sommelierjem in strokovni javnosti, je letos dosegel izjemno udeležbo – več kot 600 obiskovalcev iz restavracij, hotelov in barov iz vse Slovenije. Srečanje je tako ponovno potrdilo svojo vlogo pomembne platforme za izobraževanje, povezovanje ter dvig kakovosti vinske in barske ponudbe v slovenski gastronomiji.

Srečanje vrhunskih vinarjev iz Slovenije in sveta

Na dogodku so se predstavili številni ugledni slovenski vinarji iz Brd (Marjan Simčič Domaine, Gašper Vina, Dolfo, Ferdinand, Bužinel, Sirk, Klet Brda in Ščurek), Vipavske doline (Burja, Sutor, Pasji rep in Tilia), Štajerske (Herga, Familija, Plateis, Anna Selection, Doppler, Oskar, Joannes, Gross in Šumenjak), Dolenjske (Colnar) in Slovenske Istre (Pribac).

Foto: Žiga Intihar / EVINO Ob slovenski selekciji so pomemben pečat dogodku dali tudi mednarodno priznani vinarji. Med posebej izpostavljenimi imeni so bila vina slovite italijanske kleti Manincor, legendarnega španskega proizvajalca Vega Sicilia, ugledne francoske vinske hiše Clarence Dillon Wines ter vina enega najvplivnejših pionirjev naravnih vin, furlanske kleti Gravner.

Poleg njih so se predstavile tudi številne druge priznane evropske vinske hiše, kot so Casa Relvas iz Španije, Pichler Kurzler iz Avstrije in Domaine Faiveley iz Francije. Iz Italije so se nam pridružili Pieropan, Livon, Gradis'ciutta, Zidarich, Sturm in Keber, medtem ko so iz Adriatik regije sodelovali tudi Škegro, Atelje Šapat in hrvaške kleti Matošević, Kabola Franković, Dvanajščak-Kozol in Kopjar.

Špansko peneče vino je predstavljal Raventós i Blanc, porto vina pa Quinta do Vallado s Portugalske. Poleg tega so obiskovalci lahko degustirali tudi vina iz Avstralije in Združenih držav Amerike.

Veliko zanimanje za penine in šampanjce

Kot vsako leto so veliko pozornosti pritegnile tudi prestižne penine in šampanjci, med njimi Pol Roger, Charles Heidsieck in Serge Mathieu ter francoski crémant Bailly Lapierre. Italijanski segment proseccov sta predstavljali kleti La Vigna di Sarah in Pitars, ki sta v zadnjih letih postali vse bolj prepoznavni tudi na slovenski gastronomski sceni.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Brezalkoholni kotiček: nova dimenzija sodobne ponudbe

Posebno zanimanje obiskovalcev je letos pritegnil tudi poseben brezalkoholni kotiček, namenjen predstavitvi premium brezalkoholnih alternativ, ki v zadnjih letih vse bolj dopolnjujejo sodobno gostinsko ponudbo.

Foto: Žiga Intihar / EVINO V tem delu dogodka so obiskovalci lahko spoznali skrbno izbrane blagovne znamke, kot so Divin, Bolle, Fever-Tree, Jukes Cordialities, La Maison Tea Royal, Everleaf ter slovenska brezalkoholna vina Flein. Posebej veliko zanimanja sta požela Fever-Tree brezalkoholni Mediterranean gin & tonic ter Italian spritz, novosti na slovenskem trgu.

Kotiček je tako ponudil navdih za razširitev ponudbe v restavracijah in barih ter pokazal, da kakovostne brezalkoholne pijače postajajo pomemben del sodobne barske kulture.

Barski segment in svet vrhunskih destilatov

Pomemben del dogodka je predstavljal tudi barski segment, kjer so barmani pripravljali koktajle na osnovi agavinih žganj in vermutov Cocchi. Obiskovalci so ob tem lahko spoznali tudi aktualne trende v svetu mešanja koktajlov, nove kombinacije okusov ter sodobne pristope k pripravi vrhunskih barskih pijač.

Predstavili so se tudi destilarji in proizvajalci vrhunskih žganih pijač, med njimi The Shed Distillery, irski viskiji Hyde, slovenski proizvajalec Brin ter srbska destilarna Zarić. Poleg tega je bila na voljo tudi široka izbira premium žganih pijač in kar nekaj novosti.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Vrhunska degustacijska izkušnja

Za dobro razpoloženje in energijo so poskrbeli pri Nanni Caffè, medtem ko je Smash pripravljal sveže burgerje, ob katerih so gostje lahko na soncu uživali v sproščenem druženju.

Vsa vina so bila degustirana v kozarcih prestižne avstrijske blagovne znamke Riedel, ki že več kot 265 let razvija kozarce, oblikovane za optimalno izražanje arom in strukture vin.

Platforma za razvoj slovenske vinske kulture

Evino Portfolio Tasting je v petih letih postal eno ključnih strokovnih srečanj slovenske vinske in gostinske scene. Dogodek omogoča neposreden stik med vinarji, sommelierji in gostinci ter tako pomembno prispeva k razvoju vinske kulture, širjenju znanja in oblikovanju vrhunske vinske ponudbe v Sloveniji.

Na koncu dogodka je Gašper Čarman, direktor podjetja Evino, izpostavil pomen kakovosti in pristnega doživetja: "Na našem Portfolio Tastingu se vsako leto znova potrdi, da na koncu dneva šteje le tisto, kar gost dobi v kozarcu – to je tisti trenutek resnice, ki prepriča kupca in navduši poznavalca. Izjemni odzivi vinarjev, energija razstavljalcev in predvsem iskreno zadovoljstvo naših gostov so jasna potrditev, da je smer, v kateri gradimo naš portfolio, prava. Ne iščemo bližnjic, temveč vztrajamo pri kakovosti, ki dolgoročno gradi zaupanje."

Organizatorji se ob tej priložnosti zahvaljujejo vsem razstavljalcem in gostincem, ki so s svojo prisotnostjo ustvarili izjemno vzdušje ter prispevali k uspehu dogodka. Veselimo se ponovnega srečanja naslednje leto.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Naročnik oglasne vsebine je EVINO D.O.O.