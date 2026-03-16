Chelseaju nova milijonska kazen in pogojna prepoved trgovanja

Angleški nogometni klub Chelsea bo moral zaradi starih kršitev pravil premier lige plačati 10,75 milijona funtov (12,44 milijona evrov) kazni, poleg tega je dobil še pogojno enoletno prepoved trgovanja s poskusno dobo dveh let. Gre za kršitve še iz časov lastništva ruskega mogotca Romana Abramoviča.

Vzrok za izrek kazni je sporno poslovanje oziroma sporna plačila v času Romana Abramoviča, ki so prišla na dan po prodaji kluba ameriškemu poslovnežu Toddu Boehlyju. Američan je londonski klub kupil leta 2022, ko je bil prejšnji lastnik Abramovič zaradi sankcij proti Rusiji prisiljen v prodajo.

Našli so več primerov nepojasnjenih plačil tretjih strani igralcem in drugim članom kluba med letoma 2011 in 2018. Zaradi nepravilnosti v podobnem časovnem okvirju je klub julija 2023 doletela že kazen Uefe v znesku deset milijonov evrov.

Zdaj pa je podobno finančno kazen londonskemu klubu naložilo še vodstvo domače lige. Pri tem so upoštevali pripravljenost na sodelovanje v preiskavi, zaradi česar se je klub izognil resnejšim posledicam, tudi morebitni izgubi točk oziroma prepovedi nastopanja.

Izrečena kazen sicer predvideva tudi devetmesečno prepoved sklepanja pogodb s člani lastne nogometne akademije, je še sporočilo vodstvo lige.