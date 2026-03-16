Bizarna napaka je v Oslu poskrbela za eno najbolj nenavadnih diskvalifikacij sezone. V središču zapleta se je znašel francoski skakalec Valentin Foubert. Startno številko je imel sicer pravo, vendar je bil napačen kraj tekmovanja, zato je po skoku sledila kazen.

Francoz Valentin Foubert je na nedeljski tekmi v Oslu nastopil z napačno startno številko. Številka je bila sicer prava, prav tako sponzorji na brezrokavniku, ki ga nosijo tekmovalci čez skakalni dres, a kraj tekmovanja ni bil Oslo. V torbi mu je namreč ostala startna številka s tekme v Lahtiju.

Napaka, ki je žirija sprva sploh ni opazila

Na nelogičnost je med prvimi opozoril Adam Bucholz s portala Skijumping.pl, ko je zapisal, da se "številka in sponzor ujemata, kraj pa ne ravno". Prav to je bil srž težave.

Napaka je ostala neopažena do njegovega skoka, diskvalifikacija pa je prišla šele naknadno.

Foubert: Preprosto sem vzel isto številko

Triindvajsetletni Francoz po zapletu ni iskal izgovorov. "Ni se zgodilo nič posebnega. Preprosto sem vzel dres z isto številko, vendar z napačne skakalnice," je pojasnil.

— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 15, 2026

Pravila so jasna, kazen tudi

Mednarodna smučarska zveza se je v zapisniku oprla na člen ICR 422.2, ki predvideva diskvalifikacijo za nastop z nepravilno startno številko. Gre za redek prekršek, ki pa ni kaznovan z rumenim kartonom.