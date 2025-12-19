Hokejisti HK Olimpija bodo po veliki sredini zmagi v Gradcu, kjer so po preobratu zmagali po izvajanju kazenskih strelov in napredovali na drugo mesto lige ICE, palice prekrižali še z eno ekipo, ki je prvi vrhu, četrtim Pustertalom. Še pred tekmo bo dogajanje pod Rožnikom s koncertom ogrel nekdanji član Olimpije, legendarni Kraig Nienhuis.

Ljubljanska ekipa se je po desetdnevnem premoru v tekmovalni ritem vrnila v sredo na gostovanju takrat vodilne ekipe lige Gradca, kjer sta prvič po poškodbah zaigrala Rok Kapel in Evan Polei. S prvencem Jana Drozga v dresu Olimpije v ICE je povedla, gostje so v tretji tretjini izenačili in povedli, nato pa je v 59. minuti Nicolai Meyer izsilil podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Po teh so se zmage veselili Ljubljančani, ki so s 53 točkami trenutno drugi, pred njimi je le Celovec.

Že zvečer zeleno-belo moštvo čaka zasedba, ki kotira visoko. V Tivoli po dobrih treh tednih spet prihaja Pustertal, katerega član je slovenski napadalec Rok Tičar. Južnotirolsko moštvo je bilo nekaj časa na prvem mestu, nato pa po nekaj zaporednih porazih zdrsnilo z vrha. V sredo se je s 7:2 zneslo nad Innsbruckom, trenutno je četrto, zgolj tri točke za Olimpijo, ob dejstvu, da je odigralo tekmo manj.

Olimpija računa na množično domačo podporo. Foto: Aleš Fevžer

"Pričakujem težko tekmo. Pokazali so se kot dober nasprotnik, ko smo igrali proti njim, smo imeli kar težave. Napoveduje se trda tekma, upamo na tri točke," je v klubski mikrofon misli strnil branilec Bine Mašič, glavni trener Ben Cooper pa dodal: "Še ena težka tekma je pred nami, no, pa saj je vsaka težka. Z njimi smo igrali dvakrat, enkrat izgubili, enkrat zmagali. Nazadnje, ne prav dolgo nazaj, smo igrali dobro. Zagotovo se bodo želeli maščevati za tisti poraz. Prihajajo s popotnico visoke zmage. Tudi mi igramo dobro, vrnili so se nekateri fantje, pričakujem dobro tekmo."

Vrača se Nienhuis

V klubu obljubljajo, da bo tokrat še posebej pestro tudi zunaj ledu. V navijaški coni vse obiskovalce čaka spremljevalni program z izrazitim pridihom hokejske nostalgije. Za vrhunec dogajanja bo s koncertom poskrbel nekdanji hokejist, tudi NHL-ovec Kraig Nienhuis, ki je med letoma 1994 in 1996 igral tudi za Olimpijo. Koncert se bo začel ob 17.30, udeležili pa se ga bodo tudi Kraigovi nekdanji soigralci iz tistega obdobja, ki si bodo skupaj z njim ogledali tudi večerno tekmo.

V nedeljo na Predarlsko

Olimpija bo po tej znova na delu v nedeljo, ko bo gostovala pri Pioneers Vorarlberg. Ta danes gostuje pri vodilnem Celovcu (Jan Muršak je zaradi bolezni vprašljiv, Luka Gomobc je poškodovan), Gradec gosti Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, Linz gosti prvaka iz Salzburga, Beljak pa Ferencvaroš.

ICEHL, 19. december:

Lestvica:

