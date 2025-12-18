Zaradi trubačev v Ljubljani odpadli tudi nastopi zborov

Po odločitvi ljubljanskega mestnega sveta, ki je na ponedeljkovi seji sprejel sklep, s katerim do konca leta prepoveduje spontane ulične nastope z glasbili v središču mesta, je nastala precejšnja zmeda. Nastopa sta v sredo že odpovedala dva pevska zbora, ki sta nameravala nastopiti na stopnicah pred Frančiškansko cerkvijo – ker zbor spremljajo glasbila. Povod za prepoved sta bili po navedbah ljubljanskega župana Zorana Jankovića pritožbi zaradi trubačev, ki so nastopili prejšnji teden, in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. Kljub prepovedi so v sredo zvečer trubači ponovno zasedli središče mesta. Inšpektorji so na terenu vsak dan. V prejšnjem tednu so izrekli štiri globe v zvezi s spontanimi uličnimi nastopi ter eno v tem tednu.

Ob zadnjih nastopih ljubljanskega projekta Advent v Ljubljani pod organizacijo javnega sklada za kulturne dejavnosti sta v sredo nastopa odpovedala Yugo Pop zbor in Pop zbor. Spontani ulični nastopi so namreč po odločitvi mestnih svetnikov dovoljeni le za zasedbe, ki ne uporabljajo glasbil. "Ne smemo nastopiti, ker smo nevarni za okolico," so se odzvali v enem od pevskih zborov.

Foto: Bralec

Sklep mestnega sveta se nanaša na vsa preglasna glasbila in spontane, nenapovedane glasbene nastope, ki niso v okviru decembrskih prireditev. Nadzor nad upoštevanjem sklepa upravlja občinski inšpektorat, globa za kršitev pa znaša 150 evrov za vsakega nastopajočega. V sredo so tako v središču Ljubljane lahko zapeli le tisti brez kakršnekoli glasbene spremljave glasbil.

Trubači: Imamo dovoljenje za nastop

Okoli 20. ure so se nato v sredo na Čopovi ulici v Ljubljani znova zbrali trubači. Enajst glasbenikov je igralo množici, delili so brezplačno kuhano vino in za STA pojasnili, da imajo dovoljenje za nastop ter da že 26. leto zapored zadnjo sredo pred božičem igrajo v središču Ljubljane. Na vprašanje, kaj menijo o prepovedi spontanih uličnih nastopov, so dejali, da če gre za mešanje glasbe in politike, to ostro obsojajo. "Glasba ne sme imeti in nima meja," je povedal član skupine.

Foto: STA

Županov odlok Foto: Matic Munc/Facebook Prepoved velja za središče mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradetskega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa po novem prepovedani.

Zmeda med svetniki – šest jih je za trubače?

Sklep, ki so ga 15. decembra sprejeli svetniki, je sledil razpravi, ki jo je sprožila mestna svetnica SDS Maruša Babnik z očitki, da mesto v prazničnem času zanemarja slovensko kulturno dediščino in dopušča nastope balkanskih trubačev. Na Turizmu Ljubljana so pojasnili, da decembrski program vključuje slovenske tradicionalne vsebine in da ulični glasbeniki niso del uradnega programa. Kljub pomislekom nekaterih svetnikov o zakonitosti sklepa in očitkom o nestrpnosti je bil sklep sprejet s 25 glasovi za in šestimi proti.

"To ne pomeni, da bodo lahko na enem koncu dve uri in potem na drugem. Zdaj ne smejo več nastopati," je povedal Janković. Dodal je, da nadzore opravlja inšpektorat, ki je nekaj glasbenikov tudi že kaznoval.

Striković: Vse je bilo na hitro zapakirano in sprejeto brez razmišljanja

Mestni svetnik Vesne Denis Striković je komentiral, da je glasovanje neveljavno, ker da bi lahko prepoved sprejeli le s spremembo odloka. Sam pri glasovanju ni sodeloval in meni, da gre za nestrpnost do trubačev. Janković mu je na seji odgovoril, da odloka o posebni rabi javnih površin ne spreminjajo, ampak da gre za sklep na podlagi odloka, kar odlok omogoča.

"Takih zadev se ne more sprejemati v okviru postopkovnih postopkov. Ne moreš se samo opreti na 27. člen statuta Mestne občine Ljubljana. Treba bi bilo pripraviti dokument, s katerim bi seznanili tudi javnost, in bi nato svetniki imeli pravico do razprave. Vse je bilo na hitro zapakirano in brez nekega razmišljanja. Če bomo delovali tako, potem se lahko zgodi, kot so v preteklosti nekateri vladali z odloki, da bo župan vladal s postopkovnimi procesi," je za naš portal dejal Striković.

"Ponavljam, da so te zadeve neveljavne, in kdorkoli bo zdaj dobil kazen, ji lahko oporeka na sodišču," je še dejal. "Ne bi se opredeljeval glede zvrsti glasbe. Če ti nekaj ni všeč, greš pač naprej. Mislim pa, da Ljubljana ni tako mesto, ki si ne želi spontanih uličnih nastopov. Občina to že z obstoječim odlokom ureja na različne načine, z omejitvami lokacij, urami. Ta zgodba ni tako zelo pomembna zaradi trubačev, ampak kako se vodi mesto, in to je na vse bolj nedemokratičen način."

Feratović: Učinka ne bo

Jasmin Feratović, mestni svetnik Piratske stranke Slovenije, je v odzivu zapisal, da prepoved vidijo "zgolj kot županov manever za odvračanje pozornosti od njegovih afer". Po njegovem mnenju bi se moral mestni svet namesto tega posvetiti vprašanjem integritete in domnevnih nepravilnosti pri delovanju mestnih služb. Ocenil je tudi, da prepoved ne bo imela želenega učinka, saj so ulični nastopi že zdaj slabo urejeni, nadzor nad njimi pa naj bi bil neučinkovit, predvsem pri glasbenikih iz tujine. "Gre namreč večinoma za tujce, ki občinskih kazni ne bodo plačali."