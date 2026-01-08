Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
8. 1. 2026,
21.36

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Natisni članek

Natisni članek
Saša Šega Jazbec smrt

Četrtek, 8. 1. 2026, 21.36

1 ura, 8 minut

Umrla je nevrologinja Saša Šega Jazbec

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46
Saša Šega Jazbec | Zdravnica Saša Šega Jazbec je leta 2023 prejela naziv Moja nevrologinja. | Foto STA

Zdravnica Saša Šega Jazbec je leta 2023 prejela naziv Moja nevrologinja.

Foto: STA

Po dolgem boju z rakom je umrla nevrologinja Saša Šega Jazbec, poroča Delo.

Saša Šega Jazbec je diplomirala in doktorirala na ljubljanski medicinski fakulteti. Delovala je na Nevrološki kliniki v Ljubljani, kjer je vodila Center za multiplo sklerozo, za katero se je tudi specializirala. 

Potem ko je več kot 35 let spremljanja neozdravljivo bolne nevrološke bolnike, je pred šestimi leti sama zbolela za rakom. 

Bila je glasna zagovornica zakona o prostovoljnem končanju življenja, o katerem smo novembra lani odločali na referendumu.

"ZPPKŽ ne ustvarja smrti. Ustvarja nadzor. Varovalke. Postopek, ki človeka ne izloči, ampak ga končno vključi v odločanje o lastnem življenju. Ne verjamem, da je ZPPKŽ proti medicini. Verjamem, da je v službi sočutne medicine. Verjamem, da dopolnjuje paliativo – je zadnji košček mozaika, ko je vse drugo že storjeno. In verjamem v nekaj, kar je izjemno preprosto: da ima človek pravico, da njegov zadnji dan ni dan strahu. Da njegov zadnji vdih ni vdih ponižanja. In da ima pravico, da o svojem koncu odloča tako, kot si je želel živeti – mirno, dostojanstveno in svobodno. To ni vprašanje politike. Je vprašanje človeka," je v pismu, objavljenem na Facebook strani Moje življenje, moja pravica, med drugim zapisala Šega Jazbec. 

Silvester Čuk
Novice Umrl je znani slovenski duhovnik, nekdanji urednik revije Ognjišče
Mikos Dudas
Sportal Nekdanjega svetovnega prvaka našli mrtvega, policija začela preiskavo
Vinar Miha Istenič
Novice Umrl je priznani vinar Miha Istenič
Saša Šega Jazbec smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.