Umrla je nevrologinja Saša Šega Jazbec

Saša Šega Jazbec je diplomirala in doktorirala na ljubljanski medicinski fakulteti. Delovala je na Nevrološki kliniki v Ljubljani, kjer je vodila Center za multiplo sklerozo, za katero se je tudi specializirala.

Potem ko je več kot 35 let spremljanja neozdravljivo bolne nevrološke bolnike, je pred šestimi leti sama zbolela za rakom.

Bila je glasna zagovornica zakona o prostovoljnem končanju življenja, o katerem smo novembra lani odločali na referendumu.

"ZPPKŽ ne ustvarja smrti. Ustvarja nadzor. Varovalke. Postopek, ki človeka ne izloči, ampak ga končno vključi v odločanje o lastnem življenju. Ne verjamem, da je ZPPKŽ proti medicini. Verjamem, da je v službi sočutne medicine. Verjamem, da dopolnjuje paliativo – je zadnji košček mozaika, ko je vse drugo že storjeno. In verjamem v nekaj, kar je izjemno preprosto: da ima človek pravico, da njegov zadnji dan ni dan strahu. Da njegov zadnji vdih ni vdih ponižanja. In da ima pravico, da o svojem koncu odloča tako, kot si je želel živeti – mirno, dostojanstveno in svobodno. To ni vprašanje politike. Je vprašanje človeka," je v pismu, objavljenem na Facebook strani Moje življenje, moja pravica, med drugim zapisala Šega Jazbec.