A. P. K.

Četrtek,
8. 1. 2026,
10.33

Četrtek, 8. 1. 2026, 10.33

1940–2026

Umrl je duhovnik Silvester Čuk, nekdanji urednik revije Ognjišče

A. P. K.

Silvester Čuk | Silvester Čuk je bil duhovnik koprske škofije in nekdanji urednik revije Ognjišče. | Foto Facebook/Radio Ognjišče

Silvester Čuk je bil duhovnik koprske škofije in nekdanji urednik revije Ognjišče.

Foto: Facebook/Radio Ognjišče

V 86. letu starosti je umrl duhovnik koprske škofije, nekdanji urednik revije Ognjišče in prevajalec Silvester Čuk. Njegovo življenje in delo sta bila neločljivo povezana z revijo Ognjišče.

Duhovnik koprske škofije, nekdanji urednik revije Ognjišče, prevajalec, lektor in vsestranski ustvarjalec msgr. Silvester Čuk se je rodil 1. januarja 1940 v Lomeh v župniji Črni Vrh nad Idrijo. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo je končal v Ajdovščini (1954–1958), nato pa je študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani (1958–1965). Novo mašo je obhajal leta 1964.

Med drugim je bil Čuk od leta 1964 do 1965 kaplan v Novi Gorici in Postojni, nato pa je bil vikar v Slivju in Brezovici (1965–1966). Od leta 1967 do 2021 je več kot 50 let deloval kot duhovni pomočnik v Izoli, zadnja leta pa v koprski stolnici, od leta 2021 do letošnjega leta, je poročal portal Družina.

Neločljivo povezan z revijo Ognjišče

Njegovo življenje in delo sta bila neločljivo povezana z revijo Ognjišče. Bil je imenovan za tesnega sodelavca glavnega urednika Franca Boleta in kmalu postal njegova desna roka ter del uredništva revije Ognjišče. Prispevek Silvestra Čuka k Reviji Ognjišče je bil v skoraj šestih desetletjih izjemno obsežen. Med drugim je v reviji pisal o verskih, zgodovinskih, narodopisnih, poljudnih, znanstvenih in kulturnih temah, o glasbi in športu ter pripravljal mesečne priloge in rubrike s kratkimi odgovori na vprašanja bralcev.

Čuk je prevajal iz francoščine, italijanščine in španščine ter sodeloval pri objavi nekaj slikanic za otroke. Od začetka izhajanja Ognjišča je opravljal tudi vlogo lektorja in korektorja. Leta 2014 je za svoje duhovniško, uredniško in pisateljsko delo ob praznovanju zlate maše prejel odličje sv. Cirila in Metoda Slovenske škofovske konference.

Čuk je umrl 7. januarja v izolski bolnišnici, star 86 let, je še zapisano na portalu Družine.

