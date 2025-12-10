V ponedeljek je v 71. letu starosti umrl salezijanski duhovnik Vinko Cingerle . Pogreb priljubljenega duhovnika bo v soboto, 13. decembra, na pokopališču Ljubljana Rudnik, so sporočili iz salezijanske skupnosti.

Salezijanski duhovnik Vinko Cingerle se je rodil 4. avgusta 1955 v Vrtovinu v koprski župniji Kamnje. Redovne zaobljube v salezijanski družbi je izpovedal 11. avgusta 1974, duhovniško posvečenje pa je prejel 25. maja 1985 v Ljubljani. Njegova duhovniška pot je trajala štiri desetletja, Cingerle pa je bil predan duhovniškemu poklicu, delu v salezijanski skupnosti in služenju Cerkvi.

Novico o smrti sobrata salezijanca je sporočil salezijanski inšpektor Peter Končan, ki je s sobrati izrazil žalovanje.

Cingerle je umrl na pomemben krščanski praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra na Trsteniku. Pogreb bo v soboto, 13. decembra, na pokopališču Ljubljana Rudnik, je še sporočila salezijanska skupnost na svoji spletni strani.