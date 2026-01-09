Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
9. 1. 2026,
16.53

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Koper Centra starejših Koper Deos dom starejših občanov starejši Koper

Petek, 9. 1. 2026, 16.53

29 minut

V koprskem centru starejših interni nadzor po izživljanju nad oskrbovanci

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
dom starejših Šmihel | V četrtek so v Centru starejših Koper Deos opravili interni nadzor in temeljite razgovore z zaposlenimi. | Foto STA

V četrtek so v Centru starejših Koper Deos opravili interni nadzor in temeljite razgovore z zaposlenimi.

Foto: STA

Po objavi primera izživljanja nad oskrbovanci v medijih je vodstvo Centra starejših Koper Deos opravilo interni strokovni nadzor in temeljite razgovore z vodstvom ter zaposlenimi, so pojasnili v podjetju Deos. Na Policijski upravi (PU) Koper so ob tem za STA zatrdili, da policisti celotno zadevo na podlagi medijskih objav intenzivno preverjajo.

V koprskem centru starejših naj bi ena od zaposlenih med intimnim odnosom fotografirala oskrbovanko in oskrbovanca, nato pa slike delila s sodelavci. Na vprašanje, za katero kaznivo dejanje naj bi šlo, na PU Koper danes niso odgovorili.

"Vodstvo Centra starejših Koper in vodstvo družbe o konkretni zadevi nista bila seznanjena ali obveščena in sta lahko tako z ukrepanjem začela šele po prejemu prvih novinarskih vprašanj, ko sta bila torej o konkretni zadevi prvič obveščena," so za STA navedli v podjetju Deos.

Na policijo podali prijavo

Po njihovih navedbah so interni nadzor in temeljite razgovore opravili v četrtek. "Istega dne je bilo za zaposlene ponovno izvedeno izobraževanje s področja varstva osebnih podatkov in varovanja zasebnosti, prav tako pa je družba istega dne na pristojno policijsko postajo podala prijavo oziroma naznanitev suma kaznivega dejanja," so zapisali.

Poleg naštetih ukrepov so začeli organizirati delavnice s področja komunikacije in preverjati notranje procese.

Kot so pojasnili, bo v nadaljevanju družba ukrepala skladno z delovnopravno in po potrebi tudi drugo zakonodajo.

SeneCura Dom starejših občanov Komenda
Novice Zaposleni v domu za starejše naj bi stanovalca fotografiral med intimnim odnosom
Robert Golob
Novice Golob se je prepričal na lastne oči
Policijska uprava Koper Centra starejših Koper Deos dom starejših občanov starejši Koper
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.