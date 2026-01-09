Po objavi primera izživljanja nad oskrbovanci v medijih je vodstvo Centra starejših Koper Deos opravilo interni strokovni nadzor in temeljite razgovore z vodstvom ter zaposlenimi, so pojasnili v podjetju Deos. Na Policijski upravi (PU) Koper so ob tem za STA zatrdili, da policisti celotno zadevo na podlagi medijskih objav intenzivno preverjajo.

V koprskem centru starejših naj bi ena od zaposlenih med intimnim odnosom fotografirala oskrbovanko in oskrbovanca, nato pa slike delila s sodelavci. Na vprašanje, za katero kaznivo dejanje naj bi šlo, na PU Koper danes niso odgovorili.

"Vodstvo Centra starejših Koper in vodstvo družbe o konkretni zadevi nista bila seznanjena ali obveščena in sta lahko tako z ukrepanjem začela šele po prejemu prvih novinarskih vprašanj, ko sta bila torej o konkretni zadevi prvič obveščena," so za STA navedli v podjetju Deos.

Na policijo podali prijavo

Po njihovih navedbah so interni nadzor in temeljite razgovore opravili v četrtek. "Istega dne je bilo za zaposlene ponovno izvedeno izobraževanje s področja varstva osebnih podatkov in varovanja zasebnosti, prav tako pa je družba istega dne na pristojno policijsko postajo podala prijavo oziroma naznanitev suma kaznivega dejanja," so zapisali.

Poleg naštetih ukrepov so začeli organizirati delavnice s področja komunikacije in preverjati notranje procese.

Kot so pojasnili, bo v nadaljevanju družba ukrepala skladno z delovnopravno in po potrebi tudi drugo zakonodajo.