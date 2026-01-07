Zaposleni v domu za starejše naj bi stanovalca fotografiral med intimnim odnosom

V domu za starejše v Kopru naj bi zaposleni dva stanovalca na skrivaj fotografiral med intimnim odnosom in fotografije delil s sodelavci, poroča Televizija Slovenija. Prvi je o tem poročal portal Regional Obala.

Novembra lani naj bi v času nočne izmene eden od zaposlenih v domu za starejše občane v Kopru na skrivaj vstopil v sobo in posnel fotografije dveh stanovalcev med intimnim odnosom, fotografije pa nato delil s sodelavci.

Kot poroča TV Slovenija, vodstvo Centrov za starejše Does zanika, da so bili obveščeni o deljenju fotografij. O tem, da je snemanje in fotografiranje stanovalcev prepovedano, je prav novembra lani na sestanku z zaposlenimi poudarila vodja zdravstvene nege.

Maljevac: Vsakršno nasilje je nedopustno

Na sum novega izživljanja nad starejšimi so se odzvali na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer vsakršno fotografiranje stanovalcev ostro obsojajo. "Vsakršno nasilje je nedopustno. Z veseljem lahko rečem, da to ni zelo široko razširjeno, tako da predvsem nočem, da se ustvari slika, da so domovi za starejše kakorkoli nevarni, v domovih delajo dobro," je za TV Slovenija danes povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Ne gre za prvi takšen primer izživljanja nad starejšimi. Novembra lani so na družbenih omrežjih zaokrožili videoposnetki nasilnega ravnanja dveh zaposlenih nad nepokretno stanovalko v enem od slovenskih domov za starejše. Izkazalo se je, da gre za stare posnetke. Pristojni so takrat zatrdili, da je bil dogodek ustrezno obravnavan, odgovorni zanj pa so bili sankcionirani.