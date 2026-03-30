Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
9.29

Osveženo pred

20 minut

vojna Združeni narodi Bližnji vzhod Libanon

Na jugu Libanona ubit pripadnik mirovnih sil ZN

Libanon | Misija Unifil je sprožila preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta v bližini mesta Adšit al Kusajr. | Foto Reuters

Misija Unifil je sprožila preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta v bližini mesta Adšit al Kusajr.

V eksploziji izstrelka na jugu Libanona je bil ponoči ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov (ZN), še eden pa je bil hudo ranjen, je davi na družbenem omrežju X zapisala misija ZN na jugu Libanona (Unifil). "Nihče nikoli ne bi smel izgubiti življenja v službi miru," je dodala.

Misija Unifil je sprožila preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta v bližini mesta Adšit al Kusajr. Dodala je, da ji ni znan izvor projektila, ki ga je razneslo, ko je zadel enega od položajev misije v bližini meje med Libanonom in Izraelom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Namerni napadi na mirovnike so huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava in resolucije Varnostnega sveta 1701 ter lahko predstavljajo vojne zločine," je sporočila misija.

Še trije ranjeni

Indonezija je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila, da je bil ubit eden od njenih mirovnikov in da so bili še trije drugi ranjeni.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v objavi na družbenem omrežju X obsodil incident, v katerem je umrl mirovnik. Zapisal je, da gre za le enega od številnih nedavnih dogodkov, ki so ogrozili varnost mirovnikov.

Po začetku vojne v Iranu so se ta mesec tudi v Libanonu ponovno vneli spopadi med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Pri tem so se mirovne sile ZN ob libanonsko-izraelski meji večkrat znašle v navzkrižnem ognju. Unifil na jugu Libanona deluje že od leta 1978, trenutno pa misija vključuje okoli 7.500 vojakov iz skoraj 50 držav, navaja dpa.

