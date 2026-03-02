Izraelske sile so danes izvedle napade na Libanon, vključno s prestolnico Bejrut, potem ko je šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, ponoči izstrelilo rakete nad Izrael v maščevanju za umor iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, poročajo tuje tiskovne agencije. Vojna z Iranom se tako širi na Libanon.

Izraelski napadi so sledili izstrelitvi raket in dronov iz Libanona, prvemu napadu na Izrael, odgovornost za katerega je prevzel Hezbolah, od sporazuma o premirju iz leta 2024, ki je sledil več kot letu vojne med stranema.

Hezbolah je napade označil za maščevanje za umor iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja v valu ameriško-izraelskih napadov na Iran konec tedna. Gibanje je sporočilo, da so njegovi napadi namenjeni tudi obrambi Libanona in njegovega prebivalstva ter odgovor na ponavljajoče se izraelske napade.

"Meja, ki je ne bi smeli prestopiti"

Uradnik skupine je prejšnji teden za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da Hezbolah ne bo vojaško posredoval v primeru omejenih ameriških napadov na Iran, vendar bo vsak napad na Hameneja obravnaval kot mejo, ki je ne bi smeli prestopiti.

Izraelska vojska je po napadih Hezbolaha danes pozvala prebivalce več kot 50 vasi v Libanonu, naj se evakuirajo. Prebivalci južnega Libanona z območja množično bežijo v avtomobilih, poročajo mediji. Izraelska vojska je danes sporočila, da je začela napadati cilje teroristične organizacije Hezbolah po vsem Libanonu. Zatem je naznanila, da je izvedla natančne napade na visoke člane Hezbolaha v okolici Bejruta in še enega na jugu Libanona.

Libanonska državna nacionalna tiskovna agencija (NNA), ki jo povzema francoska AFP, poroča o izraelskih napadih po vsej državi, vključno z južnim predmestjem Bejruta, ki velja za središče pripadnikov Hezbolaha.

Libanonski premier Navaf Salam, čigar vlada pritiska za razorožitev Hezbolaha, je izraelsko raketno obstreljevanje označil za neodgovorno. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, takšno dejanje ogroža varnost in zaščito Libanona ter daje Izraelu izgovor za nadaljevanje napadov nanj. Salam bo za danes sklical izredno sejo vlade, na kateri naj bi razpravljali o razvoju dogodkov in sprejeli potrebne ukrepe, so sporočili iz njegovega kabineta.