Izraelski Tel Aviv so sinoči pretresle močne eksplozije. Izraelski protiletalski ščit, imenovan Železna kupola, ni uničil vseh iranskih raket. Zadeti sta bili dve stanovanjski stavbi v središču mesta, Izraelci so sporočili, da je doslej umrla ena oseba, 22 jih je bilo ranjenih. V Dubaju je raketa zadela prestižni hotel Burj Al Arab.

Pojavili so se tudi posnetki novih napadov iz Dubaja. Tarča iranskega napada je bil tudi znameniti hotel Burj Al Arab, 321 metrov visoka stolpnica v obliki jadra, simbol Dubaja. Posnetki napada na prestižni hotel so se zaenkrat pojavili le na družbenih omrežjih, uradne potrditve lokalnih oblasti še vedno ni.

The famous Burj Al Arab hotel in Dubai was just hit by an Iranian drone/missile.



Tarča napadov je bilo tudi mednarodno letališče v Dubaju, več ljudi je bilo lažje ranjenih.