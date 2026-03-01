Nedelja, 1. 3. 2026, 5.57
3 minute
Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in Dubaj
Izraelski Tel Aviv so sinoči pretresle močne eksplozije. Izraelski protiletalski ščit, imenovan Železna kupola, ni uničil vseh iranskih raket. Zadeti sta bili dve stanovanjski stavbi v središču mesta, Izraelci so sporočili, da je doslej umrla ena oseba, 22 jih je bilo ranjenih. V Dubaju je raketa zadela prestižni hotel Burj Al Arab.
Pojavili so se tudi posnetki novih napadov iz Dubaja. Tarča iranskega napada je bil tudi znameniti hotel Burj Al Arab, 321 metrov visoka stolpnica v obliki jadra, simbol Dubaja. Posnetki napada na prestižni hotel so se zaenkrat pojavili le na družbenih omrežjih, uradne potrditve lokalnih oblasti še vedno ni.
The famous Burj Al Arab hotel in Dubai was just hit by an Iranian drone/missile.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
The hotel is on fire. pic.twitter.com/AY59C71Xkn
Tarča napadov je bilo tudi mednarodno letališče v Dubaju, več ljudi je bilo lažje ranjenih.
Kako deluje Železna kupola?
Železna kupola je protiraketni sistem s tremi medsebojno povezanimi komponentami: radarjem za zaznavanje bližajočih se projektilov in njihovo sledenje, nadzornim računalnikom, ki predvidi trajektorij poleta prihajajoče rakete in odloča o morebitnem protiukrepu, torej o izstrelitvi rakete za prestrezanje, in raketno baterijo.
Sistem Železna kupola za uničevanje sovražnih izstrelkov, še preden ti dosežejo svoje cilje, uporablja trimetrske in 90 kilogramov težke prestrezalne rakete Tamir, ki lahko po potrebi tudi spremenijo smer.