Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
1. 3. 2026,
5.57

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Burj Al Arab raketa hotel ZDA Iran

Nedelja, 1. 3. 2026, 5.57

3 minute

Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in Dubaj

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Burj al arab | Foto Reuters

Foto: Reuters

Izraelski Tel Aviv so sinoči pretresle močne eksplozije. Izraelski protiletalski ščit, imenovan Železna kupola, ni uničil vseh iranskih raket. Zadeti sta bili dve stanovanjski stavbi v središču mesta, Izraelci so sporočili, da je doslej umrla ena oseba, 22 jih je bilo ranjenih. V Dubaju je raketa zadela prestižni hotel Burj Al Arab.

Pojavili so se tudi posnetki novih napadov iz Dubaja. Tarča iranskega napada je bil tudi znameniti hotel Burj Al Arab, 321 metrov visoka stolpnica v obliki jadra, simbol Dubaja. Posnetki napada na prestižni hotel so se zaenkrat pojavili le na družbenih omrežjih, uradne potrditve lokalnih oblasti še vedno ni.

Tarča napadov je bilo tudi mednarodno letališče v Dubaju, več ljudi je bilo lažje ranjenih.

Hormuška ožina
Novice Ključna naftna pot ogrožena: kaj to pomeni za cene goriv v Sloveniji

Kako deluje Železna kupola?

Železna kupola je protiraketni sistem s tremi medsebojno povezanimi komponentami: radarjem za zaznavanje bližajočih se projektilov in njihovo sledenje, nadzornim računalnikom, ki predvidi trajektorij poleta prihajajoče rakete in odloča o morebitnem protiukrepu, torej o izstrelitvi rakete za prestrezanje, in raketno baterijo.

Sistem Železna kupola za uničevanje sovražnih izstrelkov, še preden ti dosežejo svoje cilje, uporablja trimetrske in 90 kilogramov težke prestrezalne rakete Tamir, ki lahko po potrebi tudi spremenijo smer.

Ajatola Ali Hamenej
Novice Izraelci trdijo: Našli truplo ajatole Alija Hameneja. Oglasil se je tudi Trump.
Hotel v Dubaju, ki ga je zadela iranska raketa
Novice V Dubaju Iranci zadeli hotel. Se bo začelo reševanje Slovencev iz zalivskih držav?
Uničena šola na jugu Irana
Novice Iranci besnijo: Ta zločin ne bo ostal brez odgovora
Hormuška ožina
Novice Izraelci trdijo, da je Iran zaprl Hormuško ožino. To sporočajo Američani.
Donald Trump
Novice To je to, ljudje: velike predstave je počasi konec
 
Burj Al Arab raketa hotel ZDA Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.