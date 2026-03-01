V več državah protesti zoper ZDA: ponekod tudi smrtne žrtve #video

V več državah v iranski soseščini so danes potekali protesti, na katerih so ljudje izražali ogorčenje nad ameriškimi in izraelskimi napadi na Iran, v katerih je bil v soboto ubit vrhovni vodja Ali Hamenej. V Pakistanu in Iraku so množice skušale vdreti v diplomatsko predstavništvo ZDA. Ogorčenje so izrazili tudi pri Hamasu in libanonskem Hezbolahu.

V pakistanskem mestu Karači je bilo med proiranskimi protesti pred ameriškim konzulatom ubitih najmanj osem ljudi, medtem ko je stotine protestnikov skušalo vdreti v konzulat, je sporočila tamkajšnja reševalna služba. Po njenih navedbah je večina protestnikov utrpela strelne rane.

Več kot 25 ljudi je bilo ranjenih v spopadih s pakistansko policijo, ki je uporabila solzivec, da bi razgnala protestnike, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Bagdadu protestniki skušali vdreti v vladno okrožje

V iraški prestolnici Bagdad, kjer so oblasti ob smrti Hameneja razglasile tridnevno žalovanje, je na stotine protestnikov poskušalo vdreti v močno utrjeno vladno okrožje, t. i. zeleno cono, v kateri je tudi ameriško veleposlaništvo.

Protestniki so skušali prebiti varnostne ovire, da bi prišli do ameriškega veleposlaništva. Po besedah očividcev so varnostne sile množico nasilno razgnale, pri čemer so po poročanju DPA uporabile pravo strelivo, solzivec in vodne topove.

Množični protesti Foto: Reuters

Protestniki v Kašmirju vzklikali protiizraelska in protiameriška gesla

V Kašmirju, ki je pod indijsko upravo, se je demonstracij udeležilo več tisoč šiitskih muslimanov, mnogi so vzklikali protiizraelska in protiameriška gesla. Po poročanju agencije Reuters je bilo slišati streljanje, na videoposnetkih na spletu je videti zažgana vozila pred vhodom v ameriški konzulat.

Palestinsko gibanje Hamas žaluje

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem v odzivu na smrt ajatole Hameneja sporočilo, da žaluje za njim, pri čemer ga je označilo za glavnega podpornika palestinskega ljudstva in odpora. Hkrati je obsodilo ameriško-izraelski napad kot "gnusen zločin" proti suverenosti Irana ter opozorilo na njegove resne posledice za varnost in stabilnost regije.

Oboroženo krilo Hamasa, brigade Ezedin Al Kasam, je Hameneja opisalo kot "glavnega podpornika osi odpora in njenih mudžahedinov", Islamski džihad pa je njegov umor označil za "vojni zločin" ZDA in Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povračilne ukrepe napovedal tudi Hezbolah

Povračilne ukrepe proti Izraelu in ZDA zaradi umora Hameneja je napovedalo tudi libanonsko proiransko šiitsko gibanje Hezbolah. Sporočilo je, da bo izpolnilo svojo dolžnost in se soočilo z agresijo obeh držav, saj da ne namerava zapustiti "polja časti in odpora".