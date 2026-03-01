Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto za televizijo CBS dejal, da so bili ameriško-izraelski napadi na Iran zelo učinkoviti in da se bo sedaj z Iranom lažje pogajati o diplomatski rešitvi vprašanj kot je jedrski program. Izrazil je tudi presenečenje nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev, poroča CBS.

"Očitno je zdaj veliko lažje kot včeraj, ker smo jih hudo pretepli," je na vprašanje o diplomaciji odgovoril Donald Trump in napade označil kot velik dan za ZDA in svet. Menil je, da po smrti vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja obstaja nekaj dobrih kandidatov za vodenje Irana, a ni navedel imena nobenega od njih.

Za televizijo NBC pa je povedal, da so poleg Hameneja ubili tudi večino ljudi, ki so v Iranu sprejemali odločitve. Na vprašanje, kdo bo vodil odslej vodil islamsko republiko ni odgovoril, je pa dejal, da ga bodo v določenem trenutku poklicali in vprašali koga si želi. "To je le rahlo sarkastično," je dodal za NBC.

Foto: Reuters Iranske povračilne napade je Trump pričakoval, vendar močnejše. "Mislili smo, da bodo dvakrat večji. Doslej so bili manjši, kot smo mislili," je dejal.

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da med operacijo v Iranu ni bilo poročil o smrtnih žrtvah ali poškodovanih Američanih. V Izraelu je v povračilnih napadih umrla ena oseba.

Trump je celo povedal, da želi glede Irana sodelovati s kongresom, čeprav mu tam pripravljajo resolucijo, ki bi mu onemogočila nadaljevanje vojne. "Vedno želim sodelovati s kongresom. Vedno. Vedno sem sodeloval s kongresom," je dejal.

Predsednik, ki je napade na Iran spremljal iz improvizirane situacijske sobe na svojem floridskem posestvu Mar a Lago, na vprašanje, ali so ZDA v vojni z Iranom ni želel odgovoriti. Kot je dejal, je osredotočen na odpravo groženj.