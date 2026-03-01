Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
7.08

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Izrael ZDA napad Iran Donald Trump

Nedelja, 1. 3. 2026, 7.08

30 minut

Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto za televizijo CBS dejal, da so bili ameriško-izraelski napadi na Iran zelo učinkoviti in da se bo sedaj z Iranom lažje pogajati o diplomatski rešitvi vprašanj kot je jedrski program. Izrazil je tudi presenečenje nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev, poroča CBS.

"Očitno je zdaj veliko lažje kot včeraj, ker smo jih hudo pretepli," je na vprašanje o diplomaciji odgovoril Donald Trump in napade označil kot velik dan za ZDA in svet. Menil je, da po smrti vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja obstaja nekaj dobrih kandidatov za vodenje Irana, a ni navedel imena nobenega od njih.

Za televizijo NBC pa je povedal, da so poleg Hameneja ubili tudi večino ljudi, ki so v Iranu sprejemali odločitve. Na vprašanje, kdo bo vodil odslej vodil islamsko republiko ni odgovoril, je pa dejal, da ga bodo v določenem trenutku poklicali in vprašali koga si želi. "To je le rahlo sarkastično," je dodal za NBC.

Donald Trump | Foto: Reuters Foto: Reuters Iranske povračilne napade je Trump pričakoval, vendar močnejše. "Mislili smo, da bodo dvakrat večji. Doslej so bili manjši, kot smo mislili," je dejal.

Ključni poudarki napada ZDA in Izraela na Iran:

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da med operacijo v Iranu ni bilo poročil o smrtnih žrtvah ali poškodovanih Američanih. V Izraelu je v povračilnih napadih umrla ena oseba.

Trump je celo povedal, da želi glede Irana sodelovati s kongresom, čeprav mu tam pripravljajo resolucijo, ki bi mu onemogočila nadaljevanje vojne. "Vedno želim sodelovati s kongresom. Vedno. Vedno sem sodeloval s kongresom," je dejal.

Predsednik, ki je napade na Iran spremljal iz improvizirane situacijske sobe na svojem floridskem posestvu Mar a Lago, na vprašanje, ali so ZDA v vojni z Iranom ni želel odgovoriti. Kot je dejal, je osredotočen na odpravo groženj.

Burj al arab
Novice Iranska raketa zadela prestižni hotel v Dubaju
Donald Trump
Novice Trump: Ali Hamenej je mrtev
Hormuška ožina
Novice Ključna naftna pot ogrožena: kaj to pomeni za cene goriv v Sloveniji
Hotel v Dubaju, ki ga je zadela iranska raketa
Novice V Dubaju Iranci zadeli hotel. Se bo začelo reševanje Slovencev iz zalivskih držav?
Uničena šola na jugu Irana
Novice Iranci besnijo: Ta zločin ne bo ostal brez odgovora
Hormuška ožina
Novice Izraelci trdijo, da je Iran zaprl Hormuško ožino. To sporočajo Američani.
Robert Golob, predsednik vlade
Novice Premier Golob izrazil podporo iranskemu prebivalstvu
Ali Hamenej
Novice So Izraelci ubili iranskega ajatolo Alija Hameneja? To je za zdaj znano.
Izrael ZDA napad Iran Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.