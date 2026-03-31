Oven

Samski boste želeli za vsako ceno začeti zvezo z neko osebo, vendar vam bo pri tem zmanjkovalo moči. Možno je tudi to, da nekoga preveč idealizirate. Tisti, ki ste že v razmerju, pa bodite pozorni na ljubezenske iskrice, ki preskakujejo na delovnem mestu in razmislite, kaj s tem tvegate.

Bik

Kronična utrujenost in nejevolja se vam bosta danes zelo poznali, zato boste neučinkoviti in počasni, kar določenim ljudem ne bo ustrezalo. Ne razburjajte se, da ne boste povzročili nepotrebnih sporov in prepirov, saj jim ne bi bili kos in bi samo slabo vplivali na vaše ambicije in odnose.

Dvojčka

Vse bo v vaših rokah, le odločiti se boste morali sebi v prid. Danes mislite le nase in na svoje potrebe. Čeprav se sliši zelo sebično, boste samo na ta način končno ujeli svoje sanje, dosegli cilj in napredovali. Ljudje vas bodo sicer gledali postrani in z zavistjo, a malce konkurence še nikomur ni škodilo.

Rak

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni. Zaželeli si boste ponovnega srečanja z neko zelo podjetno osebo.

Lev

Končno se vam obetajo prave priložnosti na poslovnem področju. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga. Izkoristite dan za reševanje težav. Vaša odločitev bo vsekakor dobra, le ne dovolite, da bi drugi vplivali nanjo. Bodite odločni!

Devica

Počutje bo dobro. Telesno, čustveno in duhovno boste močni ter pripravljeni, da izkoristite svojo notranjo moč. Prav zaradi tega se boste počutili boljše kot kadarkoli. In to boste kazali tudi navzven. Deležni boste ogromno pohval. Naj vam ne bo nerodno, samozavestno jih sprejmite.

Tehtnica

Sprostili boste določene blokade, ki vas že dalj časa omejujejo. Vendar pa vam bo to vzelo precej energije, zato se boste čez dan pomikali počasi in utrujeno. Pokažite malce več življenja, saj se boste teh blokad tako rešili veliko hitreje in čas bo za nove cilje ter načrte. To pa vsekakor potrebujete.

Škorpijon

Nikar ne precenjujte sebe in svojih sposobnosti. Že mogoče, da se vam delo, ki ga opravljate, zdi prelahko, a nikar ga ne opravite hitro in z levo roko. Morebitne napake bi potem še dolgo popravljali, kar bi vam vzelo ogromno dragocenega časa. Raje se danes malo bolj osredotočite in poglobite v celotno zadevo.

Strelec

Če ne vidite rešitve, se obrnite na tiste, ki vam lahko pomagajo. V službi je situacija dosegla vrelišče in le nadrejeni vam lahko pomagajo, da se boste izvili iz nje. Naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč, saj so na vaši strani. Zvečer boste izmučeni, zato se s brez slabe vesti prepustite lenarjenju.

Kozorog

Ozrite se naokoli in odkrili boste lepoto v vašem življenju. Znali boste ceniti tiste, ki so vam blizu. Ob istem času pa bo vse dobilo dodatno vrednost, za vas bodo čustva postala pomembna. Vsekakor morate paziti, da ne boste porabili preveč sredstev samo, da bi na neko osebo naredili vtis.

Vodnar

Osredotočite se na svoje delo, tudi če vam bo težko. Čas ne bo primeren za sanjarjenje in zidanje gradov v oblakih, saj bi vam danes že ena sama napaka lahko prinesla veliko težav. Prednost dajte lažjim nalogam in najnujnejšim opravkom, da vam ne bo zmanjkalo časa zanje. Ne prelagajte jih na jutri.

Ribi

Vezani boste še vedno dvomili v razmerje. Danes se usedite, globoko vdihnite in premislite o vsem skupaj. Če čutite, da nima pomena, potem ne rinite z glavo skozi zid. Na svetu obstajajo ljudje, s katerimi se ujamemo, in ljudje, s katerimi se ne. Pred samskimi so velike spremembe, veselite se jih.