Vojna v Iranu: ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad

Nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad je bil ubit v zračnem napadu v Teheranu. Po poročanju državne tiskovne agencije Ilna je bil 69-letnik v času napada na svojem domu na vzhodu prestolnice s telesnimi stražarji.

Mahmud Ahmadinedžad je Iran vodil od leta 2005 do 2013. Sprva je veljal za favorita vladajoče šiitske duhovščine, pa tudi privržencev trde roke in konservativcev v parlamentu.

Mednarodne sankcije proti Iranu

Proti koncu njegovega mandata so se kritike njegove politike stopnjevale. Njegovo trdolinijsko stališče do jedrske politike je sprožilo mednarodne sankcije, ki so državo pahnile v hudo gospodarsko krizo, piše nemški medij Focus.