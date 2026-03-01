Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Nedelja,
1. 3. 2026,
15.56

21 minut

ZDA Izrael Iran Mahmud Ahmadinedžad

Nedelja, 1. 3. 2026, 15.56

21 minut

Vojna v Iranu: ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad

A. Ž.

Mahmud Ahmadinedžad je Iran vodil od leta 2005 do 2013.

Mahmud Ahmadinedžad je Iran vodil od leta 2005 do 2013.

Foto: Guliverimage

Nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad je bil ubit v zračnem napadu v Teheranu. Po poročanju državne tiskovne agencije Ilna je bil 69-letnik v času napada na svojem domu na vzhodu prestolnice s telesnimi stražarji.

Trump: Ali Hamenej je mrtev

Mahmud Ahmadinedžad je Iran vodil od leta 2005 do 2013. Sprva je veljal za favorita vladajoče šiitske duhovščine, pa tudi privržencev trde roke in konservativcev v parlamentu.

Mednarodne sankcije proti Iranu

Proti koncu njegovega mandata so se kritike njegove politike stopnjevale. Njegovo trdolinijsko stališče do jedrske politike je sprožilo mednarodne sankcije, ki so državo pahnile v hudo gospodarsko krizo, piše nemški medij Focus.

