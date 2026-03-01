IRGC: Zadeli smo ameriško letalonosilko. ZDA: Izgubili smo tri vojake.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je napadla letalonosilko USS Abraham Lincoln v Perzijskem zalivu, potem ko so v ameriških in izraelskih napadih ubili vrhovnega voditelja države Alija Hameneja. Ameriška vojska je trditve o iranskem napadu zanikala, so pa priznali, da so v operaciji proti Iranu bili ubiti trije pripadniki ameriške vojske.

"Ameriško letalonosilko Abraham Lincoln so zadele štiri balistične rakete," je Iranska revolucionarna garda sporočila v izjavi, ki so jo objavili lokalni mediji, in opozorila, da bosta "kopno in morje vse bolj postajala pokopališče terorističnih agresorjev", poroča Euronews.

Ena od desetih ključnih ameriških jedrskih letalonosilk

Ameriška vojska se je na poročila o napadu na letalosilko odzvala na omrežju X. Zanikali so, da bi katera od raket zadela ladjo, še več, pravijo, da Iranci niso bili niti blizu.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

So pa Američani v ločeni objavi sporočili, da so v pristanišču v Omanskem zalivu zadeli iransko vojno ladjo. Šlo naj bi za iransko korveto razreda Jamaran. "Ladja se trenutno potaplja na dno Omanskega zaliva" v južnem pristanišču Chahbahar, so zapisali v izjavi. Iz Irana ni bilo takojšnjih komentarjev.

Foto: Reuters USS Abraham Lincoln je ena najpomembnejših ameriških jedrskih letalonosilk. Gre za jedrsko letalonosilko razreda Nimitz, ki jih ima ameriška mornarica skupaj deset..

Na letalonosilki 65 letal in zmogljivi raketni sistemi

Nosilke razreda Nimitz so dolge 333 metrov in lahko prevažajo približno 100.000 ton opreme, vključno s 65 letali in več zmogljivimi raketnimi sistemi.

USS Abraham Lincoln je bila v Perzijski zaliv poslana proti koncu januarja, ko je ameriški predsednik Donald Trump začel žugati z grožnjami o morebitnem napadu na Iran, ki so sledile krvavemu zatrtju protestov v državi.

Prve žrtve tudi med ameriški vojaki

V operaciji proti Iranu so bili ubiti trije pripadniki ameriške vojske, pet je hudo ranjenih, je prek omrežja X še sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Podrobnosti ni navedlo. Gre za prve uradno znane žrtve ameriškega in izraelskega napada na Iran na strani ZDA.

Več pripadnikov vojske je utrpelo lažje poškodbe zaradi šrapnelov in pretres možganov, vendar se vračajo k opravljanju nalog, so dodali v centralnem poveljstvu.