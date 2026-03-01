Nedelja, 1. 3. 2026, 16.06
23 minut
Vojna v Iranu
IRGC: Zadeli smo ameriško letalonosilko. ZDA: Izgubili smo tri vojake.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je napadla letalonosilko USS Abraham Lincoln v Perzijskem zalivu, potem ko so v ameriških in izraelskih napadih ubili vrhovnega voditelja države Alija Hameneja. Ameriška vojska je trditve o iranskem napadu zanikala, so pa priznali, da so v operaciji proti Iranu bili ubiti trije pripadniki ameriške vojske.
- Ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad
- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video
- Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?
- Naslednik Alija Hameneja: kdo so najresnejši kandidati in kako ga izbere Zbor strokovnjakov?
- V več državah protesti zoper ZDA: ponekod tudi smrtne žrtve
- Zaradi napadov odpovedanih več tisoč letov, ladjarji opozarjajo na zamude
- V solzah na iranski TV: voditelj sporočil smrt Alija Hameneja
- Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev
- Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in Dubaj
- Trump: Ali Hamenej je mrtev
"Ameriško letalonosilko Abraham Lincoln so zadele štiri balistične rakete," je Iranska revolucionarna garda sporočila v izjavi, ki so jo objavili lokalni mediji, in opozorila, da bosta "kopno in morje vse bolj postajala pokopališče terorističnih agresorjev", poroča Euronews.
Ena od desetih ključnih ameriških jedrskih letalonosilk
Ameriška vojska se je na poročila o napadu na letalosilko odzvala na omrežju X. Zanikali so, da bi katera od raket zadela ladjo, še več, pravijo, da Iranci niso bili niti blizu.
🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA
So pa Američani v ločeni objavi sporočili, da so v pristanišču v Omanskem zalivu zadeli iransko vojno ladjo. Šlo naj bi za iransko korveto razreda Jamaran. "Ladja se trenutno potaplja na dno Omanskega zaliva" v južnem pristanišču Chahbahar, so zapisali v izjavi. Iz Irana ni bilo takojšnjih komentarjev.
USS Abraham Lincoln je ena najpomembnejših ameriških jedrskih letalonosilk. Gre za jedrsko letalonosilko razreda Nimitz, ki jih ima ameriška mornarica skupaj deset..
Na letalonosilki 65 letal in zmogljivi raketni sistemi
Nosilke razreda Nimitz so dolge 333 metrov in lahko prevažajo približno 100.000 ton opreme, vključno s 65 letali in več zmogljivimi raketnimi sistemi.
USS Abraham Lincoln je bila v Perzijski zaliv poslana proti koncu januarja, ko je ameriški predsednik Donald Trump začel žugati z grožnjami o morebitnem napadu na Iran, ki so sledile krvavemu zatrtju protestov v državi.
Prve žrtve tudi med ameriški vojaki
V operaciji proti Iranu so bili ubiti trije pripadniki ameriške vojske, pet je hudo ranjenih, je prek omrežja X še sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Podrobnosti ni navedlo. Gre za prve uradno znane žrtve ameriškega in izraelskega napada na Iran na strani ZDA.
Več pripadnikov vojske je utrpelo lažje poškodbe zaradi šrapnelov in pretres možganov, vendar se vračajo k opravljanju nalog, so dodali v centralnem poveljstvu.