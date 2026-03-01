Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

1. 3. 2026,
12.07

Nedelja, 1. 3. 2026, 12.07

3 minute

Na Bližnjem Vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?

K. M.

Turisti ujeti na Bližnjem Vzhodu | Ker je zračni prostor v nekaterih državah začasno zaprt, je prišlo do odpovedi številnih letov. | Foto Reuters

Ker je zračni prostor v nekaterih državah začasno zaprt, je prišlo do odpovedi številnih letov.

Foto: Reuters

Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in na diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije po svetu se je za informacije zaradi razmer na Bližnjem vzhodu v 24 urah obrnilo okoli 150 Slovenk in Slovencev, so sporočili z zunanjega ministrstva. Spodaj objavljamo napotke ministrstva. Z informacijami za Slovenke in Slovence se bosta v popoldanskih urah oglasila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in vodja konzularnega sektorja MZEZ Viktor Mlakar. Informacije bomo sproti posodabljali.

Poslovanje veleposlaništev Slovenije v Tel Avivu in Teheranu je omejeno le na nujno pomoč. V primeru nujne konzularne pomoči lahko Slovenci in Slovenke kontaktirajo pristojno predstavništvo Slovenije v tujini (Združeni arabski emirati, Izrael, Egipt): https://gov.si/predstavnistva/ in https://gov.si/drzave/ ali dežurno službo ministrstva na telefon 01/478-2219.

Obrnite se na turistično agencijo ali letalsko družbo 

Ker je zračni prostor v nekaterih državah začasno zaprt, je prišlo do odpovedi številnih letov. Glede na razmere obstaja možnost, da se bo zaprl tudi zračni prostor v Saudovi Arabiji in Omanu.

Na ministrstvu svetujejo, naj se slovenski državljani v primeru odpovedi leta za nadaljnje napotke obrnejo na turistično agencijo, s katero potujejo ali na letalsko družbo. V primeru, da se nahajate v Izraelu ali Iranu ostanite na varnem in upoštevajte navodila lokalnih oblasti, so še navedli. 

"Bodite potrpežljivi"

"Ministrstvo in uslužbenci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih neprestano odgovarjajo na telefonske klice in odgovarjajo na e-poštna sporočila državljanom in državljankam," so še navedli v sporočilu za javnost, ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa prosili, da so potrpežljivi, saj so telefoni zelo zasedeni. 

Danes predvidoma ob 18.30 bo izjavo glede razmer na Bližnjem vzhodu v luči izraelsko-ameriškega napada na Iran podala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ob 15. uri pa vodja konzularnega sektorja MZEZ Viktor Mlakar. Spregovoril bo glede konzularnega dela ministrstva ob razmerah na širšem Bližnjem vzhodu in nudenju konzularne pomoči Slovenkam in Slovencem. Obe izjavi bomo na Siol.net spremljali v živo. 

pomoč konzulat nevarnost odpoved leta Bližnji vzhod
