Nedelja, 1. 3. 2026, 12.07
3 minute
Na Bližnjem Vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?
Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in na diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije po svetu se je za informacije zaradi razmer na Bližnjem vzhodu v 24 urah obrnilo okoli 150 Slovenk in Slovencev, so sporočili z zunanjega ministrstva. Spodaj objavljamo napotke ministrstva. Z informacijami za Slovenke in Slovence se bosta v popoldanskih urah oglasila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in vodja konzularnega sektorja MZEZ Viktor Mlakar. Informacije bomo sproti posodabljali.
Obrnite se na turistično agencijo ali letalsko družbo
Ker je zračni prostor v nekaterih državah začasno zaprt, je prišlo do odpovedi številnih letov. Glede na razmere obstaja možnost, da se bo zaprl tudi zračni prostor v Saudovi Arabiji in Omanu.
Na ministrstvu svetujejo, naj se slovenski državljani v primeru odpovedi leta za nadaljnje napotke obrnejo na turistično agencijo, s katero potujejo ali na letalsko družbo. V primeru, da se nahajate v Izraelu ali Iranu ostanite na varnem in upoštevajte navodila lokalnih oblasti, so še navedli.
"Bodite potrpežljivi"
"Ministrstvo in uslužbenci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih neprestano odgovarjajo na telefonske klice in odgovarjajo na e-poštna sporočila državljanom in državljankam," so še navedli v sporočilu za javnost, ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa prosili, da so potrpežljivi, saj so telefoni zelo zasedeni.