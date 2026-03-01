Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Nedelja,
1. 3. 2026,
9.05

Osveženo pred

20 minut

Nedelja, 1. 3. 2026, 9.05

20 minut

V solzah na iranski TV: voditelj sporočil smrt Alija Hameneja #video

Avtor:
J. L.

Na iranski državni televiziji se je voditelj med branjem izredne novice zlomil in v solzah sporočil, da je umrl ajatola Ali Hamenej. Iranski državni mediji so njegovo smrt potrdili po napadih Izraela in ZDA na Iran, ameriški predsednik Donald Trump pa jo je razglasil za "priložnost, da si Iran povrne državo".

Voditelj v solzah: kaj je povedal na iranski TV

"Po življenju neprestanega in neutrudnega boja Hosseinija, z vzvišenim in nebeškim duhom, kot je neomajna gora islamskega skrbništva, sočuten oče dobrote in odločnost, vodja …," je voditelj Iranske televizije začel novico o smrti njihovega vrhovnega poveljnika Alija Hameneja.

Donald Trump
Novice Trump: Ali Hamenej je mrtev

Njegovo smrt je sporočil kar ameriški predsednik Donald Trump, ki je hkrati zapisal, da je Hamenejev smrt največja priložnost za iranski narod, da si povrne svojo državo.

Ključni poudarki napada ZDA in Izraela na Iran:

V napadu umrla tudi hči, vnuk, zet in snaha

V napadih sta bila ubita tudi Hamenejeva hči, vnuk, zet vrhovnega voditelja in snaha.

Ali Hamenej je umrl v napadu Izraela in ZDA na Iran. | Foto: Guliverimage Ali Hamenej je umrl v napadu Izraela in ZDA na Iran. Foto: Guliverimage

Trump, ki je v svoji predsedniški kampanji izpostavljal, da bo nastopal kot "predsednik miru", je dejal, da so bili ti napadi namenjeni končanju več desetletij trajajoče grožnje iz Irana in zagotovitvi, da Iran ne bo mogel razviti jedrskega orožja.

Kaj sledi v Iranu: negotovost, notranje nezadovoljstvo, nevarnost eskalacije

Pokojni ajatola za seboj pušča državo, ki se v času napadov Izraela in Združenih držav Amerike spoprijema z negotovostjo, hkrati pa tudi z naraščajočim nezadovoljstvom na domačih tleh, zlasti med mlajšimi generacijami.

Donald Trump
Novice Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev
Burj al arab
Novice Iranska raketa naj bi zadela prestižni hotel v Dubaju
Ajatola Ali Hamenej
Novice Izraelci trdijo: Našli truplo ajatole Alija Hameneja. Oglasil se je tudi Trump.
