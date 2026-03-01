Letalski prevozniki so ob napadih ZDA in Izraela na Iran ter posledičnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu odpovedali ali prestavili več tisoč letov. Gre za največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji covida-19. Več držav v regiji je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letalska prevoznika Emirates in Etihad sta odpovedala 38 oziroma 30 odstotkov svojih letov. Qatar Airways, ki je začasno ustavil vse lete iz Dohe, je odpovedal 41 odstotkov vseh svojih letov, navaja AFP, ki se sklicuje na družbo za analizo letalskih podatkov Cirium.

Turkish Airlines je do ponedeljka odpovedal lete v Libanon, Sirijo, Irak, Iran in Jordanijo. British Airways je sporočil, da do srede ne bo letel v Tel Aviv in Bahrajn. Swiss International Air Lines je do sobote prekinil lete v Tel Aviv, še danes pa velja njegova odpoved letov iz Züricha v Dubaj.

Potniki so obstali na letališčih. Foto: Reuters

Air France še danes ne leti v Tel Aviv, Bejrut, Dubaj in Riad. Nemška Lufthansa je do sobote odpovedala lete v Tel Aviv, Bejrut, Aman, Erbil in Teheran. Še danes ne bo letela tudi v Dubaj in Abu Dabi.

Ameriška letalska družba Delta Air Lines še najmanj danes ne bo letela med New Yorkom in Tel Avivom, družba American Airlines pa je začasno prekinila lete med Doho in Filadelfijo. Prevoznik Air Canada je odpovedal lete iz Kanade v Izrael do 8. marca in v Dubaj do torka.

Koliko letov je bilo odpovedanih?

Lete v vse države Bližnjega vzhoda sta do nadaljnjega prekinila tudi največja indijska zasebna prevoznika IndiGo in Air India.

Po podatkih Ciriuma, ki jih povzema AFP, je bilo od 4.329 predvidenih današnjih dohodnih letov v države Bližnjega vzhoda do zdaj odpovedanih 716. V soboto je bilo od 4.218 dohodnih letov na to območje odpovedanih 966.

Iran je po sobotnem začetku napadov do nadaljnjega zaprl svoj zračni prostor. Enako so storili Izrael, Katar, Irak in Kuvajt. Sirija je za 12 ur zaprla del svojega zračnega prostora na jugu ob meji z Izraelom, Združeni arabski emirati pa so napovedali "delno in začasno" zaporo zračnega prostora.