TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
20.44

Osveženo pred

59 minut

59 minut

Tanja Fajon: Tveganje širšega regionalnega spopada je veliko

Tanja Fajon | Slovenija bo še naprej podpirala iransko ljudstvo, pravi Tanja Fajon. | Foto STA

Slovenija bo še naprej podpirala iransko ljudstvo, pravi Tanja Fajon.

Foto: STA

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je glede napadov ZDA in Izraela na Iran dejala, da je tveganje širšega regionalnega spopada veliko, napovedi pa po njenem mnenju niso preveč spodbudne. Ob tem je poudarila, da med državami članicami EU poteka koordinacija v zvezi z morebitnimi evakuacijami državljanov z Bližnjega vzhoda.

Tanja Fajon je v izjavi za medije opozorila, da trenutno obstaja več vprašanj kot odgovorov glede prihodnosti varnostne situacije na Bližnjem vzhodu in da ni mogoče predvideti, koliko dni bi lahko ta vojna trajala. Po njenih besedah so se zunanji ministri EU na današnjem izrednem zasedanju na daljavo strinjali, da je "nujno pozvati k takojšnji deeskalaciji, največji zadržanosti vseh vpletenih in doslednemu spoštovanju obveznosti mednarodnega prava".

Tanja Fajon: Slovenija bo še naprej podpirala iransko ljudstvo

"Po nekaterih informacijah iz regije obstaja pripravljenost trenutnega novega vodstva na pogovore tudi z ZDA. (...) Vsak napor, ki vodi k deeskalaciji v regiji, je ta trenutek izjemno ključen in kritičen, zato da ne pride do novih civilnih žrtev in do nove škode," je povedala ministrica in dodala, da bo Slovenija še naprej podpirala iransko ljudstvo.

