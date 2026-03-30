Sa. B.

30. 3. 2026,
10.20

Vojna v Ukrajini

Eksplozije v Rusiji: gori kemična tovarna

Požar, eksplozija, Rusija, kemična tovarna | Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki in fotografije, ki prikazujejo goste oblake dima, kar nakazuje, da je po napadu izbruhnilo več požarov. | Foto X/@Gerashchenko_en

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki in fotografije, ki prikazujejo goste oblake dima, kar nakazuje, da je po napadu izbruhnilo več požarov.

Rusko mesto Toljati je zgodaj zjutraj pretresla vrsta eksplozij, pri čemer naj bi bila tarča napadov z brezpilotnimi letalniki kemična tovarna KujbiševAzot. O napadih so po navedbah tujih medijev poročali tudi iz okupiranega Luganska in številnih drugih ruskih regij.

Kot je razvidno z objave na omrežju Telegram, ki nagovarja domačine mesta Toljati, je bilo okoli 5. ure zjutraj po lokalnem času v mestu slišati pet eksplozij. Ukrajinski kanal Exilenova+ je poročal, da je bil tarča obrat KujbiševAzot, ki je bil napaden že 11. marca.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili tudi posnetki in fotografije, ki prikazujejo goste oblake dima, kar nakazuje, da je po napadu izbruhnilo več požarov.

KujbiševAzot je eno največjih podjetij v ruski industriji proizvodnje dušika. Tovarna med drugim proizvaja amonijak in amonijev nitrat, ki se uporabljata kot gnojilo, pa tudi kaprolaktam in žveplovo kislino. Poleg tega proizvajajo še poliamide in sintetična vlakna za avtomobilsko, tekstilno in električno industrijo.

Napadena tudi tovarna z metalurškimi izdelki

Hkrati tuji mediji poročajo o napadu brezpilotnih letalnikov na tovarno, kjer proizvajajo metalurške izdelke, v okupiranem Alčevsku v Lugansku. Kanali na omrežju Telegram navajajo, da ruska protiletalska obramba napada ni preprečila. "Domačini pišejo, da jih ne poskušajo sestreliti. Droni padajo neprekinjeno," je poročal eden od kanalov.

Metalurški obrat v Alčevsku, ki ga je Rusija zavzela leta 2014, danes proizvaja jeklo za vojaška vozila in granate ter izvaja druge naloge za ruski vojaško-industrijski kompleks. Obrat je bil tarča napada tudi 6. decembra lani.

O množičnih napadih so poročali tudi ruski uradniki. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar je povedal, da je regijo napadlo več kot 60 ukrajinskih brezpilotnih letal. V Taganrogu je bil v zrušitvi in požaru stanovanjske stavbe po njegovih besedah ubit en človek, še osem ljudi pa je bilo ranjenih.

