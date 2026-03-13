Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
9.53

Osveženo pred

33 minut

Tožilstvo zaradi smrti Aleša Šutarja vložilo obtožnico zoper Samira Šiljića

Na. R., STA

Aleš Šutar | Šiljiću je sodišče sredi februarja pripor podaljšalo do 17. marca. Glede na vloženo obtožnico gre sklepati, da bo tudi tokrat ugodilo tožilstvu in mu pripor znova podaljšalo.

Šiljiću je sodišče sredi februarja pripor podaljšalo do 17. marca. Glede na vloženo obtožnico gre sklepati, da bo tudi tokrat ugodilo tožilstvu in mu pripor znova podaljšalo.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je zoper Samira Šiljića v četrtek na sodišče vložilo obtožnico. Očita mu povzročitev posebno hude poškodbe, ki je imela za posledico smrt Novomeščana Aleša Šutarja, za kar je zagrožena kazen od treh do petnajstih let zapora. Predlaga tudi podaljšanje pripora.

"V četrtek sta bila na Okrožno sodišče v Novem mestu vložena obtožnica zoper enega storilca zaradi kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe po drugem in prvem odstavku 124. člena kazenskega zakonika in predlog za podaljšanje pripora po 3. točki prvega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku," so za STA potrdili na tožilstvu. Glede na to, da je znano, da je bil v zvezi z napadom na Šutarja priprt zgolj Šiljić, je iz odgovora mogoče sklepati, da je tožilstvo obtožnico vložilo zoper njega.

Napada je sicer osumljen tudi Šiljićev 21-letni bratranec, ki je bil prvi priprt v tej zadevi, a so ga pozneje izpustili na prostost. V tej zadevi državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta, je pa tako za Šiljića kot njegovega bratranca sodna preiskava končana, so potrdili.

Aleš Šutar je umrl 25. oktobra lani, nekaj ur zatem, ko ga je pred klubom LokalPatriot v Novem mestu, kamor je prišel po sina, napadel eden od pripadnikov romske skupnosti. Glede na vloženo obtožnico je tožilstvo prepričano, da je bil to Šiljić. Med osumljenci za napad je, kot rečeno, tudi njegov bratranec, glede katerega pa tožilstvo še ni sprejelo odločitve.

