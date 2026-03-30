Jaromir Jagr

Češki hokejski zvezdnik Jaromir Jagr pri 54 letih še ne namerava končati kariere

Jaromir Jagr, Kladno | Jaromir Jagr letos še ni zaigral, a ne izključuje možnosti, da bi se to zgodilo v nadaljevanju sezone. | Foto Guliverimage

Jaromir Jagr letos še ni zaigral, a ne izključuje možnosti, da bi se to zgodilo v nadaljevanju sezone.

Slavni češki hokejist Jaromir Jagr, ki je 15. februarja dopolnil 54 let, še ni pripravljen uradno naznaniti svoje upokojitve. Olimpijski in svetovni prvak ter dvakratni prvak severnoameriške lige NHL je vseeno priznal, da so potovanja in priprave na prihajajoče tekme vse bolj naporne, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Sportal Jaromir Jagr, čudežni deček iz Kladna, ki po 37 letih še ni odložil hokejske opreme

Jagomir Jagr že od 21. decembra lani čaka, da bo zaigral na kateri koli uradni tekmi. Nazadnje je bil na ledu v postavi domačega kluba Kladno. Priznava, da ne pričakuje, da se bo kmalu vrnil na hokejske turnirje, vendar ne izključuje ničesar.

"Nič še ni uradno. Ne pravim, da se upokojujem. Ampak pri mojih letih ni več smisla trenirati, se pripravljati, žrtvovati vsega za hokej, še posebej, ko sem na ledu povprečno približno 12 minut na tekmo. Potem so tu še potovanja in vse ostalo. Tako sem star, da se ne splača več," je Jagr povedal v intervjuju za ameriške medije.

Če bi ga pomladil za 15 let ...

Februarja, nekaj dni po svojem 54. rojstnem dnevu, je priznal, da ga navijači "verjetno ne bodo več videli na ledu". Pošalil se je, da bi si morda premislil, če bi Bog prišel k njemu in ga pomladil za 15 let.

Jagr velja za enega najboljših hokejistov vseh časov, je tudi eden od 30 hokejistov v zgodovini s trojno krono. Je olimpijski prvak s Češko v Naganu (1998), dvakratni svetovni prvak (2005 in 2010) in dvakratni prvak lige NHL s Pittsburgh Penguins v letih 1991 in 1992.

V tej sezoni je Jagr odigral šest tekem v češki ekstraligi. Za Kladno, katerega delničar je, je prispeval eno podajo. V prejšnji sezoni je nastopil na 39 tekmah, dosegel pet golov in 11 asistenc.

"Še vedno uživam v igranju hokeja, vendar ne vem, koliko časa bom še aktiven igralec, ki lahko uživa v življenju. Star sem 54 let, verjetno jih imam še 15, ki jih nameravam preživeti, kakor mi je všeč. Govorim o aktivnih letih, saj lahko, če imaš srečo, doživiš do 80 let," je pojasnil.

Svoj zadnji gol v češki ligi je dosegel februarja lani, pri 52 letih, 11 mesecih in 18 dneh. Je najstarejši strelec v zgodovini tekmovanja.

Sportal Osupljiv rekord češke legende: Jagr pri 52 letih še vedno zabija
