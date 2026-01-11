Slovenski orli napovedali zanimiv dan v Zakopanah

Poljske Zakopane po včerajšnji superekipni tekmi danes gostijo posamično preizkušnjo svetovnega pokala. Skozi sobotne kvalifikacije se je nanjo prebilo vseh pet Slovencev, Žak Mogel, Rok Oblak, Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc. Lanišek in Zajc sta bila v kvalifikacijah najboljša Slovenca, zato sta včeraj nastopila tudi na superekipni tekmi in zasedla drugo mesto. Izjemno razpoložena sta bila avstrijska asa Jan Hörl in Stephan Embacher. Tekma se bo začela ob 16. uri.

Zmagovalec sobotnih kvalifikacij je bil Avstrijec Manuel Fettner, tretji dosežek pa si je z našim Laniškom delil še Maximilian Ortner. Avstrijci so očitno na Poljskem izjemno razpoloženi, zato lahko danes pričakujemo izjemen boj na skakalnici Wielka Krokiew. Lanišek je včeraj stopnjeval formo in v tretji seriji superekipne tekme skočil 141 metrov. Vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc je bil v kvalifikacijah malce zadržan, lasti pa si neuradni rekord te skakalnice (150,5 metra). Zmagovalec novoletne turneje bo danes zagotovo spet v boju za zmago.

Lanuišek in Prevc bosta v prvi seriji skočila zadnja, prvi od varovancev Roberta Hrgote pa se bo po zaletišču spustil Žak Mogel s številko 8. Rok Oblak bo 24. po vrsti, Timi Zajc pa 39.

Prevc ima v skupnem seštevku svetovnega pokala ogromno prednost pred zasledovalci. Zbral je že 1210 točk, njegov najbližji zasledovalec Japonec Rjoju Kobajaši jih ima 822. Prevc bi lahko še povišal prednost, saj Kobajašija ni na Poljskem. Ta konec tedna v Zakopanah ni tudi tretjeuvrščenega v skupnem seštevku, Japonca Rena Nikaida.

Iz Zakopan se karavana seli na Japonsko, kjer bosta 17. in 18. januarja dve tekmi na veliki skakalnici v Saporu, sledi svetovno prvenstvo v poletih v nemškem Oberstdorfu (23. in 24. januar). Zadnje ogrevanje pred olimpijskimi igrami (9. do 16. februar) bo v Willingenu v Nemčiji (31. januar in 1. februar).

