B. B.

Sreda,
7. 1. 2026,
13.46

Sreda, 7. 1. 2026, 13.46

V Zakopanah tudi Timi Zajc

B. B.

Timi Zajc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po za slovensko ekipo izjemno uspešni novoletni turneji se svetovni pokal že ta konec tedna nadaljuje na Poljskem, kjer bosta v Zakopanah na sporedu dve tekmi svetovnega pokala, super ekipna in posamična. V slovenski ekipi bo znova ena sprememba.

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je po izjemni novoletni turneji sporočil, da bo v slovenski ekipi za tekmi v Zakopanah – v soboto bo na sporedu super ekipna preizkušnja, v nedeljo pa posamična – ena sprememba v primerjavi s tekmami svetovnega pokala v Bischofshofnu.

Po izteku kazni se bo v reprezentanco vrnil Timi Zajc, ki bo v ekipi zamenjal Roka Masleta. Ob Zajcu bodo v ekipi še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

Domen Prevc zlati orel 2026
Sportal Od savne do zlatega orla
Domen in Peter Prevc, Bischofshofen
Sportal "Štafeta je predana!"
Domen Prevc, Bischofshofen
Sportal "Tako lepega scenarija si niti v glavi nisem spisal"
