Po za slovensko ekipo izjemno uspešni novoletni turneji se svetovni pokal že ta konec tedna nadaljuje na Poljskem, kjer bosta v Zakopanah na sporedu dve tekmi svetovnega pokala, super ekipna in posamična. V slovenski ekipi bo znova ena sprememba.

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je po izjemni novoletni turneji sporočil, da bo v slovenski ekipi za tekmi v Zakopanah – v soboto bo na sporedu super ekipna preizkušnja, v nedeljo pa posamična – ena sprememba v primerjavi s tekmami svetovnega pokala v Bischofshofnu.

Po izteku kazni se bo v reprezentanco vrnil Timi Zajc, ki bo v ekipi zamenjal Roka Masleta. Ob Zajcu bodo v ekipi še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

Preberite še: