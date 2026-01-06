Domen Prevc je poskrbel za pravo slovensko veselico v mrzlem Bischofshofnu, ko je na zadnji tekmi 74. novoletne turneje z drugim mestom potrdil skupno zmago in v zrak dvignil ikonično trofejo, zlatega orla. S tem je po Primožu Peterki in starejšem bratu Petru Prevcu postal tretji Slovenec s prestižno zmago. "Premraz je za solze, najbrž bo bolj čustveno jutri, ko bodo stvari prišle za mano," je povedal slovenski športni junak in trdno vodilni skakalec v svetovnem pokalu.

V Bischofshofnu so se temperature v času tekme spustile skoraj deset stopinj pod ničlo, a to seveda ni ustavilo velikega slavja lepega števila slovenskih navijačev, ki jim je srce in dušo ogrel odlični Domen Prevc. Čeprav mu v avstrijskem delu prestižne novoletne turneje ni uspelo zmagati, je z dvema drugima mestoma potrdil skupno zmagoslavje. Po štirih tekmah je za 43 točk ugnal drugouvrščenega Avstrijca Jana Hörla.

Premraz za solze

"Premraz je za solze, najbrž bo bolj čustveno jutri, ko bodo stvari prišle za mano, ko se bom lahko umiril in užival v trenutku. Zmaga na turneji pa je zame veliko olajšanje. Že ko sem se spuščal po zaletišču, sem si rekel, samo ne zafrknit, pojdi varno, naredi tisti svoj eleganten lepi skok. S to mislijo mi je nekako še vedno uspelo narediti dober skok in tudi tokrat je bilo tako. Prijadral sem do tega drugega mesta, in kar je najbolj pomembno, osvojil zlatega orla," je v ciljni areni razlagal Prevc.

Obžalovanje, ker turneje ni osvojil s pokrom zmag, je bilo le kratkotrajno, priznava: "Za trenutek sem pomislil, da bi tole lahko lepše izpeljal, a takoj zatem sem si rekel, dobil si ga in to je najbolj pomembno. Teh dveh drugih mest ne obžalujem, zame bosta samo spodbuda za naslednja leta, eden od ciljev, ki mi ostajajo. Doseči si želim še veliko, vem, da sem lahko še boljši. Če bi mi pred sezono ponudili, da osvojim zlatega orla ob tem, da ne bi zmagal na vseh štirih tekmah, bi seveda rekel da."

S skakalnico v Bischofshofnu nista prijatelja

Prav zadnja ovira na poti do zlatega orla je bila najtežja, pravi, pa ne le zaradi pritiska, ki ga prinaša vodstvo v seštevku, pač pa se mu zdi najzahtevnejše med vsemi prizorišči prav to v Bischofshofnu. "Ta skakalnica mi je najbolj 'smotana'. Tudi na poletnih treningih se z njo nikakor ne ujamem, ampak nekako sem se zavedal, da sem v formi in moram le narediti svoje," pravi.

"Tako lepega scenarija si niti v glavi nisem spisal." Foto: Reuters

Tudi zato je bilo toliko bolj vesel navijaške podpore. Med dobrimi 12 tisoč gledalci je bilo mogoče opaziti ogromno slovenskih zastav, po tekmi pa je v areni zavladala prava slovenska veselica. Prevca je podpora ganila. "Tako lepega scenarija si niti v glavi nisem spisal, da bo prišlo tako veliko Slovencev, da bodo pripravili tako odlično vzdušje in tako uživali v tem dogodku. Res sem vesel in počaščen, da sem jim to omogočil, da živimo skupaj za te zimske športe, da skupaj dosegamo te rezultate. Konec koncev vsi potrebujemo eden drugega in smo eden drugemu v podporo. Res sem hvaležen, da nas pridejo podpirat."

Je zdaj favorit za olimpijsko zlato?

Najmlajši od bratov Prevc v tej sezoni deluje domala nepremagljiv, kar mu priznavajo tudi tekmeci. Novoletna turneja je bil prvi vrhunec sezone, zdaj se bo pozornost usmerila proti februarskim olimpijskim igram v Milanu in Cortini. Ali ta prevlada pomeni, da je Domen glavni favorit tudi za olimpijsko zlato? "Nerad nase gledam kot na favorita, to je preveč egoistično. Kot bi mislil, da sem nepremagljiv ali da nihče drug ne zmore zmagati. Ne, raje ostajam skromen in z nogami trdno na tleh. Tako bo tudi v nadaljevanju sezone in na olimpijskih igrah. Seveda se zavedam, da sem lahko dober, ampak grem korak za korakom. Zdaj gremo v Zakopane, nato naprej," pravi.

