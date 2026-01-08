Strelsko brezhibna Lena Repinc tokrat najboljša med Slovenkami

V Oberhofu so s sprintersko tekmo svetovnega pokala danes opravile še biatlonke. Zmage se je veselila Švedinja Elvira Öberg, ki je imela 21 sekund prednosti pred Finko Suvi Minkkinen in 23,6 pred Francozinjo Julio Simon. Vse tri najboljše so bile na strelišču brezhibne, kar pa je uspelo tudi danes najboljši Slovenki Leni Repinc, ki je osvojila 22. mesto. Na nedeljsko zasledovalno tekmo sta se uvrstili še Polona Klemenčič in Anamarija Lampič.

Lena Repinc je danes s strelskim delom sprinta v Oberhofu opravila odlično, z dvema ničlama se je prebila na 22. mesto in za zmagovalko Öberg zaostala 1:25,7. Polona Klemenčič je bila po enkrat nenatančna na obeh strelskih postankih, z zaostankom 1:40,5 je končala na 28. mestu. Repinc in Klemenčič sta se tako veselili tudi novih točk svetovnega pokala.

"Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna. Končno ponovno boljši rezultat in streljanje brez napake. Je pa malce grenkega priokusa, saj mi ne manjka veliko sekund, da bi bila uvrstitev še veliko boljša. Morda sem malce preveč časa izgubila v zadnjem krogu. Vseeno je to spodbuden začetek leta in veselim se naslednjih tekmovanj," je prek Smučarske zveze Slovenije iz Nemčije sporočila 22-letna Bohinjka.

Nekaj težav za Klemenčič, Lampič se ni počutila najbolje

S prikazanim je zadovoljna tudi Polona Klemenčič, ki ostaja najbolje uvrščena slovenska tekmovalka v seštevku svetovnega pokala. "Ponovno 1,1, a sem s tekmo zadovoljna. Imela sem tudi malce stresen trenutek pred streljanjem stoje, ker nisem mogla dati roke ven iz palice. Nad tekaškim nastopom sem kar malce presenečena, a sem imela res odlične smuči. Tudi na progi sem imela ves čas okoli sebe tekmovalke, da sem lahko ohranjala visok ritem in imam dobro izhodišče za nedeljsko tekmo."

Na nedeljsko zasledovanje se je uvrstila tudi Anamarija Lampič, ki je morala štirikrat v kazenski krog, dvakrat po prvem streljanju in dvakrat po drugem. Končala je na 51. mestu, z zaostankom 2:14,8, slovenska debitantka v svetovnem pokalu, 19-letna Manca Caserman pa je bila 73. Zgrešila je trikrat in za zmagovalko zaostala 3:09,5.

Anamarija Lampič se na progi ni počutila najbolje. Foto: Guliverimage

"Čestitke Leni, naredila je zares dobro tekmo. Danes je bilo žal veliko tekmovalk, ki so bile brezhibne na strelišču. Vseeno ima zadovoljiv zaostanek. Škoda je Polone, ker je dvakrat naredila po eno napako, bila pa je hitra na progi in to me veseli. Pomembno je tudi, da redno osvaja točke. Ana je danes zgrešila preveč, tudi na progi ni bila najhitrejša, a je že pred nastopom povedala, da se ne počuti najbolje. Za zelo mlado Manco pa je ena zelo solidna tekma," je ocenil glavni trener slovenske vrste Janez Marič.

Veliko prednost pred tekmicami si je s 100-odstotnim nastopom priborila Švedinja Elvira Öberg, ki je Suvi Minkkinen iz Finske prehitela kar za 21 sekund, čeprav je tudi druga najboljša na tekmi zadela vseh deset tarč. Še dve sekundi več je zaostala Francozinja Julia Simon, ki je bila prav tako nezgrešljiva.

Biatlonke v soboto čaka še štafetna tekma, v nedeljo pa zasledovalna.

