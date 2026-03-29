Avtor:
STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
21.40

Biatlonec v ekipo Decathlon AG2R La Mondiale

Biatlonec Emilien Jacquelin se bo preizkusil v kolesarstvu

Emilien Jacquelin | Foto Reuters

Znani francoski biatlonec Emilien Jacquelin bo maja postal član poklicne kolesarske ekipe Decathlon AG2R La Mondiale.

Nosilec zlate kolajne s štafetne preizkušnje na 4 x 7,5 km na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini Emilien Jacquelin se bo maja pridružil razvojni ekipi omenjenega moštva, ki ga bo seznanila in postopoma uvedla v svet profesionalnega cestnega kolesarstva.

Tridesetletni Jacquelin kljub svoji kolesarski avanturi ostaja zvest biatlonu, njegov primaren cilj je nastop na zimskih olimpijskih igrah čez štiri leta v francoskih Alpah.

Jacquelin ima še tri olimpijske kolajne. V Pekingu 2022 je osvojil dve srebrni na moški štafetni in mešani ekipni preizkušnji, edino posamično odličje pa je osvojil na letošnji zasledovalni preizkušnji na 12,5 km, ki jo je končal na tretjem mestu. Pred njim sta bila Šved Martin Ponsiluoma in Norvežan Sturla Holm Lagreid.

Na svetovnih prvenstvih ima v različnih disciplinah po pet zlatih in bronastih kolajn, na tekmah za svetovni pokal pa je doslej dosegel tri zmage.

