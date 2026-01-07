Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
7. 1. 2026,
13.41

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
biatlon Oberhof

Sreda, 7. 1. 2026, 13.41

32 minut

Oberhof

Vreme organizatorje biatlona prisililo v spremenjen urnik

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Oberhof | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer v nemškem Oberhofu so bili prireditelji biatlonskih tekem za svetovni pokal prisiljeni spremeniti razpored tekmovanj. Ženski sprint bo namesto v petek na sporedu že v četrtek ob 14.15. moška tekma, ki je bila predvidena v tem terminu, pa se bo začela ob 11.30. V petek sledi prost dan.

Oberhof je znan po vremenskih nevšečnostih. Ob visokih temperaturah je za to prizorišče pogosto značilna gosta megla, ki ovira športnike na strelišču. Druga težava zna biti veter in premalo snega.

Tokrat je za Oberhof napovedan mraz, s čimer naj bi imeli tekmovalci dobro snežno podlago, je pa napovedan močan veter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preberite še:

Lovro Planko
Sportal Mladega Slovenca 'pošlatala' bolezen, zdaj pa ve, kaj mora storiti
Janez Marič
Sportal "Od decembra sem resnično pričakoval več, ni pa katastrofa"
Johan-Olav Botn
Sportal Naslednje biatlonske tekme brez vodilnega v seštevku
biatlon Oberhof
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.