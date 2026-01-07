Vreme organizatorje biatlona prisililo v spremenjen urnik

Zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer v nemškem Oberhofu so bili prireditelji biatlonskih tekem za svetovni pokal prisiljeni spremeniti razpored tekmovanj. Ženski sprint bo namesto v petek na sporedu že v četrtek ob 14.15. moška tekma, ki je bila predvidena v tem terminu, pa se bo začela ob 11.30. V petek sledi prost dan.

Oberhof je znan po vremenskih nevšečnostih. Ob visokih temperaturah je za to prizorišče pogosto značilna gosta megla, ki ovira športnike na strelišču. Druga težava zna biti veter in premalo snega.

Tokrat je za Oberhof napovedan mraz, s čimer naj bi imeli tekmovalci dobro snežno podlago, je pa napovedan močan veter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

