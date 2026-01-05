Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Simon Kavčič

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
12.23

Osveženo pred

16 minut

Pokljuka Lovro Planko Polona Klemenčič Jakov Fak Anamarija Lampič Janez Marič slovenska biatlonska reprezentanca biatlon

Slovenska biatlonska reprezentanca

Janez Marič: Od decembra sem resnično pričakoval več, ni pa katastrofa

Janez Marič | "Odlično ni bilo, tako zelo slabo pa tudi ne," je prvo triado biatlonske sezone ocenil Janez Marič. | Foto Aleš Fevžer

"Odlično ni bilo, tako zelo slabo pa tudi ne," je prvo triado biatlonske sezone ocenil Janez Marič.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska biatlonska reprezentanca v prvi triadi sezone ni pokazala tega, kar si je želela. Za nameček je izgubila še najizkušenejšega in najuspešnejšega posameznika Jakova Faka, ki je moral zaradi poškodbe meniskusa na nujno operacijo in se bo zdaj poskušal vrniti do februarskih olimpijskih iger Milano Cortina. Anamarija Lampič še ni našla strelske forme, Anton Vidmar tekaške, za nekaj optimizma pa so poskrbeli Polona Klemenčič, Lovro Planko in Lena Repinc.

Jakov Fak
Sportal Jakov Fak ostaja motiviran: Ni predaje, vrnil se bom

In kako torej prvi del sezone ocenjuje glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič? "Odlično ni bilo, tako zelo slabo pa tudi ne," nam je povedal na Pokljuki, kjer so nekateri reprezentanti izkoristili božično-novoletni premor za nekakšne mini priprave. "Od posameznikov sem pričakoval več ... Decembra sem si resnično želel več, ampak vidim, da smo zraven. Pride pač tekma, kot je bila pri fantih v Franciji, ko nismo imeli najboljšega materiala. Vsi so namreč dobro ustrelili, rezultati pa so bili en teden po Hochfilznu čisto nekaj drugega in nihče mi ne bo rekel, da smo v enem tednu za minuto v teku padli. Ampak se zgodi. Jaz se vedno ustrašim "čofte" in tam je bila," se je spomnil zadnje decembrske postaje svetovnega pokala v Annecyju.

Tam je na sprintu eno točko svetovnega pokala osvojil le Lovro Planko, na zasledovalno tekmo pa se je poleg njega uvrstil le še Miha Dovžan. Manjkal je poškodovani Jakov Fak, Toni Vidmar je bil daleč od mest, ki si jih želi, oboleli Matic Bradeško pa sploh ni startal. Nekoliko bolje so se odrezala dekleta, sploh Polona Klemenčič, ki je tekmovalno leto 2025 sklenila na tekmi s skupinskim startom. "Drugače pa … Solidno. Neka zlata sredina, ni bilo pa nobenih presežkov," je črto pod decembrski del svetovnega pokala potegnil Marič.

Vstopili v olimpijsko leto

A zdaj smo vstopili v olimpijsko leto, vrhunec sezone se bo zgodil februarja na igrah Milano Cortina. Biatlonci se bodo za olimpijska odličja borili v njim dobro znani Anterselvi, ki je sicer standardna januarska postaja svetovnega pokala. Glavna težava slovenskih tekmovalcev in tekmovalk do zdaj je bilo streljanje, priznava Marič: "Posamezniki niso dobro streljali. Tek, mislim, da je pri večini kar na zadovoljivi ravni, edino Toni Vidmar mi je uganka. Drugi so napredovali, tako Miha kot Lovro, Polona je naredila napredek, Lena prav tako, Ana je pa tako ali tako vselej odlična. Če se ji bo izšlo še streljanje, bo v sami špici."

"Če se ji bo izšlo še streljanje, bo v sami špici." | Foto: Guliverimage "Če se ji bo izšlo še streljanje, bo v sami špici." Foto: Guliverimage

"Videlo se je, da je desno nogo 'šparal'"

Boleča izguba za reprezentanco pa je seveda prekaljeni veteran Jakov Fak. Ta je prestal operacijo na kolenu in se bo zdaj poskušal vrniti na tekme še pred olimpijskimi igrami. V Oberhofu (od 8. do 11. januarja) ga zagotovo še ne bo, Ruhpolding (14.–18. 1.) je najbrž prav tako zanj izgubljen, v Novem mestu (22.–25. 1.) pa bi ga morda že lahko spet videli tekmovati. "Ja, to je resnično zoprna situacija in mislim, da se sekira tudi sam. Če bi vedel, da bo tako, bi šel to uredit že septembra, ampak seveda, vsak upa, da bo šlo nekako skozi. Ko pa je začel dirkati, ga je vse bolj bolelo. To se je prav videlo pri njegovem teku. Vem, kako teče po navadi in jasno je bilo, da je imel zdaj prilagojeno tehniko. Videlo se je, da je desno nogo 'šparal', v vrhunskem športu pa moraš biti stoodstoten, če ne še kaj čez," je kalvarijo kapetana opisal glavni trener.

Jakov Fak je zdaj v bitki s časom. | Foto: Guliverimage Jakov Fak je zdaj v bitki s časom. Foto: Guliverimage

Pa je znana kakšna časovnica Fakove vrnitve? "Artroskopsko so mu zdaj to sanirali, poroča nam, da mu je koleno nehalo otekati in se stanje umirja, začel bo z rehabilitacijo. Kdo ve, kdaj pa bo šel na smuči. Jaz upam, da čim prej, po drugi strani pa si želim, da gre lepo in počasi. Da se mu ne bo treba spet ustaviti in počivati. Da bo šel po pameti," nam je na Pokljuki še pojasnil Marič.

