Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
24. 12. 2025,
18.27

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32

Natisni članek

Natisni članek
biatlon Sivert Guttorm Bakken

Sreda, 24. 12. 2025, 18.27

59 minut

Sivert Guttorm Bakken

Bakken je ob smrti nosil masko za visoke nadmorske višine

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Sivert Guttorm Bakken | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po smrti norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna so se pojavile prve podrobnosti. Kot je v izjavi sporočila norveška biatlonska zveza, je 27-letnik nosil masko za vadbo na visoki nadmorski višini, ko so ga v torek našli mrtvega v njegovi hotelski sobi v Lavazu v Italiji.

Sivert giacomel
Sportal Po smrti Norvežana se je oglasil Italijan, ki bi moral z njim na trening

Zveza je sporočila, da "okoliščine pridobitve in uporabe te maske trenutno niso znane". V prihodnjih dneh bodo poskušali pridobiti dodatne informacije o tej zadevi, sporočilo navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zveza je tudi sporočila, da bo obdukcija športnika opravljena v Italiji med božičnimi prazniki. Med italijansko policijo in družino je bil vzpostavljen stik.

"Policija in forenzični strokovnjaki bodo preiskali zaporedje dogodkov in vzrok smrti. Takoj ko bomo imeli dodatne informacije, bomo obvestili medije," je še sporočila norveška zveza.

Bakken je nekoč veljal za zelo obetavnega športnika. V svetovnem pokalu je debitiral marca 2022 in istega leta celo zmagal na tekmi svetovnega pokala. Vendar pa je kmalu moral začasno prekiniti kariero zaradi težav s srcem. Vrnil se je šele v sezoni 2024/25 v pokalu IBU, kjer je navdušil z več uvrstitvami na stopničke.

To zimo se je Bakken vrnil tudi v ekipo svetovnega pokala in dosegel več rezultatov med prvo deseterico. Nazadnje je prejšnji petek v Annecyju v Franciji končal na petem mestu na zadnji sprinterski tekmi leta.

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.

Preberite še:

Sivert Guttorm Bakken
Sportal Norveško pretresla tragedija, priljubljenega biatlonca našli mrtvega
biatlon Sivert Guttorm Bakken
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.