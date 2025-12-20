Botn brez zgrešenega strela do zmage, Dovžan edini Slovenec na tekmi

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Johan-Olav Botn | Johan-Olav Botn je danes edini streljal brezhibno. | Foto Guliverimage

Johan-Olav Botn je danes edini streljal brezhibno.

Foto: Guliverimage

Norvežan Johan-Olav Botn je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme na 12,5 kilometra za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu. S časom 31:20,8 in brez zgrešenega strela je za 17 sekund premagal vse tekmece. Edini slovenski predstavnik na tekmi Miha Dovžan je bil 43. (+ 4:09,8; 2). Po razpletu sprinterske tekme si je nastop zagotovil tudi Lovro Planko s 40. mestom, a danes ni nastopil.

Lovro Planko
Sportal Planko do točke, a: Sumim, da je to moja zadnja tekma v Franciji

Dovžan je bil na sprintu 52., danes je uvrstitev malo popravil, vseeno pa mu je ušla uvrstitev med prvo štirideseterico. Strelsko je naredil dve napaki, pri drugem in četrtem postanku, po tretjem se je povzpel do 45. mesta, potem pa po četrtem postanku do cilja prišel kot 43.

V ospredju boja za zmago ni bilo, saj je bil Botn s četrtim izhodiščem v sprinterskem razpletu in kot edini danes brez napak na strelišču nepremagljiv.

Za njim pa se je razvnel oster boj za preostali mesti na stopničkah. Domačin Emilien Jacquelin, drugi tudi po sprintu, je ostal na tem mestu, pa čeprav je zgrešil tri tarče. Vse je nadoknadil z dobrim tekom in v ciljnem sprintu ob zaostanku 17,6 sekunde za zmagovalcem za tri desetinke premagal Norvežana Johannesa Dale-Skjevdala, ki je zgrešil dvakrat. Četrti je bil Francoz Eric Perrot z enim zgrešenim strelom in 18,3 sekunde zaostanka za zmagovalcem.

V nedeljo bodo biatlonke in biatlonci na tem prizorišču tekmovali še na preizkušnjah s skupinskim startom.

Miha Dovžan Johan-Olav Botn biatlon
