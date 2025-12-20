Jeanmonnot razred zase, Polona Klemenčič najboljša od Slovenk

Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. Francozinja je na 10-kilometrski preizkušnji kljub eni zgrešeni tarči zanesljivo, za več kot pol minute, opravila s konkurenco. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 35. mestu.

Lou Jeanmonnot, ki je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku, je zasledovanje začela kot druga s 3,3 sekunde zaostanka za četrtkovo zmagovalko sprinta, Hanno Öberg, a po strelskih težavah slednje že na prvem streljanju prevzela vodstvo in ga zanesljivo obdržala do konca.

Švedinja je bila na strelišču nenatančna štirikrat in se na koncu morala zadovoljiti s sedmim mestom. Na drugo mesto se je s strelsko ničlo s šestega povzpela Finka Suvi Minkkinen, ki je zaostala 30,2 sekunde, tretje mesto pa je obdržala Italijanka Dorothea Wierer, ki je z eno nepokrito tarčo zaostala 32,7 sekunde.

Polona Klemenčič je bila s 35. mesto najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Guliverimage

Od Slovenk so na današnjem zasledovanju nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič in Lena Repinc, a se nobena ni prav izkazala. Klemenčič, ki je imela po četrtkovem sprintu in 21. mestu 1:05 minute zaostanka na startu za Öberg, je s štirimi zgrešenimi streli nazadovala na 35. mesto z zaostankom 2:52,4 minute.

Lampič je znova precej grešila na strelskih postankih, pustila je kar sedem nepokritih tarč, zasedla pa 37. mesto s 3:02,4 minute zaostanka. Repinc pa je zgrešila dvakrat ter pridobila deset mest, končala je kot 43. (+3:37,0).

V nedeljo bodo biatlonke in biatlonci - te zasledovanje čaka danes ob 14.45 - na istem prizorišču tekmovali še na preizkušnji s skupinskim startom.

Izidi: - ženske, zasledovanje (10 km): 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 27:58,8 (1) 2. Suvi Minkkinen (Fin) + 30,2 (0) 3. Dorothea Wierer (Ita) 32,7 (1) 4. Julia Simon (Fra) 35,9 (1) 5. Paulina Batovska Fialkova (Slk) 35,5 (2) 6. Lisa Vittozzi (Ita) 42,0 (2) 7. Hanna Öberg (Šve) 47,2 (4) 8. Lisa Theresa Hauser (Avt) 48,1 (1) 9. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 49,7 (4) 10. Elvira Öberg (Šve) 1:02,0 (1) ... 35. Polona Klemenčič (Slo) 2:52,4 (4) 37. Anamarija Lampič (Slo) 3:02,4 (7) 43. Lena Repinc (Slo) 3:37,9 (2) - svetovni pokal skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 406 točk 2. Dorothea Wierer (Ita) 355 3. Anna Magnusson (Šve) 342 4. Suvi Minkkinen (Fin) 339 5. Maren Kirkeeide (Nor) 323 6. Lisa Vittozzi (Ita) 304 7. Hanna Öberg (Šve) 275 8. Camille Bened (Fra) 258 9. Elvira Öberg (Šve) 218 10. Lisa Theresa Hauser (Avt) 203 ... 22. Polona Klemenčič (Slo) 102 48. Anamarija Lampič (Slo) 33 56. Lena Repinc (Slo) 25 ...

