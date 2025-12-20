Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
20. 12. 2025,
13.06

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Anamarija Lampič Anamarija Lampič Lena Repinc Polona Klemenčič

Sobota, 20. 12. 2025, 13.06

44 minut

Annecy, biatlon, zasledovanje, 10 km, ženske

Jeanmonnot razred zase, Polona Klemenčič najboljša od Slovenk

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lou Jeanmonnot | Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. | Foto Reuters

Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu.

Foto: Reuters

Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. Francozinja je na 10-kilometrski preizkušnji kljub eni zgrešeni tarči zanesljivo, za več kot pol minute, opravila s konkurenco. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 35. mestu.

Lou Jeanmonnot, ki je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku, je zasledovanje začela kot druga s 3,3 sekunde zaostanka za četrtkovo zmagovalko sprinta, Hanno Öberg, a po strelskih težavah slednje že na prvem streljanju prevzela vodstvo in ga zanesljivo obdržala do konca.

Švedinja je bila na strelišču nenatančna štirikrat in se na koncu morala zadovoljiti s sedmim mestom. Na drugo mesto se je s strelsko ničlo s šestega povzpela Finka Suvi Minkkinen, ki je zaostala 30,2 sekunde, tretje mesto pa je obdržala Italijanka Dorothea Wierer, ki je z eno nepokrito tarčo zaostala 32,7 sekunde.

Polona Klemenčič je bila s 35. mesto najvišje uvrščena Slovenka. | Foto: Guliverimage Polona Klemenčič je bila s 35. mesto najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Guliverimage

Od Slovenk so na današnjem zasledovanju nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič in Lena Repinc, a se nobena ni prav izkazala. Klemenčič, ki je imela po četrtkovem sprintu in 21. mestu 1:05 minute zaostanka na startu za Öberg, je s štirimi zgrešenimi streli nazadovala na 35. mesto z zaostankom 2:52,4 minute.

Lampič je znova precej grešila na strelskih postankih, pustila je kar sedem nepokritih tarč, zasedla pa 37. mesto s 3:02,4 minute zaostanka. Repinc pa je zgrešila dvakrat ter pridobila deset mest, končala je kot 43. (+3:37,0).

V nedeljo bodo biatlonke in biatlonci - te zasledovanje čaka danes ob 14.45 - na istem prizorišču tekmovali še na preizkušnji s skupinskim startom.

Izidi:

- ženske, zasledovanje (10 km):

 1. Lou Jeanmonnot (Fra)                27:58,8 (1)

 2. Suvi Minkkinen (Fin)              +    30,2 (0)

 3. Dorothea Wierer (Ita)                  32,7 (1)

 4. Julia Simon (Fra)                      35,9 (1)

 5. Paulina Batovska Fialkova (Slk)        35,5 (2)

 6. Lisa Vittozzi (Ita)                    42,0 (2)

 7. Hanna Öberg (Šve)                      47,2 (4)

 8. Lisa Theresa Hauser (Avt)              48,1 (1)

 9. Justine Braisaz Bouchet (Fra)          49,7 (4)

10. Elvira Öberg (Šve)                   1:02,0 (1)

...

35. Polona Klemenčič (Slo)               2:52,4 (4)

37. Anamarija Lampič (Slo)               3:02,4 (7)

43. Lena Repinc (Slo)                    3:37,9 (2)

- svetovni pokal skupno:

 1. Lou Jeanmonnot (Fra)                 406 točk

 2. Dorothea Wierer (Ita)                355

 3. Anna Magnusson (Šve)                 342

 4. Suvi Minkkinen (Fin)                 339

 5. Maren Kirkeeide (Nor)                323

 6. Lisa Vittozzi (Ita)                  304

 7. Hanna Öberg (Šve)                    275

 8. Camille Bened (Fra)                  258

 9. Elvira Öberg (Šve)                   218

10. Lisa Theresa Hauser (Avt)            203

...

22. Polona Klemenčič (Slo)               102

48. Anamarija Lampič (Slo)                33

56. Lena Repinc (Slo)                     25

...

Preberite še:

Hanna Öberg
Sportal Hanna Öberg do 12. zmage, Slovenke vrhunske uvrstitve pustile na strelišču
Anamarija Lampič, Pokljuka 2025
Sportal Anamarija Lampič se vrača na priljubljeno prizorišče
Lisa Vittozzi
Sportal Lisa Vittozzi do devete zmage, Polona Klemenčič 20.
Švedska ženska biatlonska reprezentanca
Sportal Štafetna zmaga Švedski, Slovenke po obupnem streljanju ujete pred koncem
Anamarija Lampič Anamarija Lampič Lena Repinc Polona Klemenčič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.